Soto da trato de príncipes a directivos y atletas del Club Mauricio Báez

En primera línea, desde la izquierda, Gerardo Suero, Emyi Capellán, la superestrella Juan Soto, Juan Miguel Suero y Carlos Durán. Detrás, José -Boyón- Domínguez, Ramón Campusano, Ruddy Martínez. (Chaguito) y Melvyn López.

Juan Soto le dio un trato de príncipes a los directivos y atletas del Club Mauricio Báez, en una invitación especial que realizó la superestrella de los Mets de Nueva York a la dirección de la entidad deportiva y cultural de Villa Juana.

Soto, desde que vio a los dirigentes mauricianos y a los atletas, los abrazó y se pasó un buen rato “cherchando” con los muchachos de la escuadra de Villa Juana.

“¡Oh, Boyón!, ¿Cómo estás?… Eres el mejor entrenador de baloncesto dominicano”, le expresó Soto a José Domínguez, tras darle un fuerte abrazo.

Juan Soto, quien está considerado en la actualidad como uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas, conversó varios minutos con Boyón Domínguez, Inmortal del Deporte Dominicano y uno de los mejores armadores de baloncesto que ha tenido el país. Además, un excelente entrenador de baloncesto. Sin lugar a dudas que ese diálogo ha sido histórico.

Hermanos Suero

Juan Soto exhortó a los hermanos Gerardito y Juan Miguel a que jueguen duro en el torneo de basket superior. “Tenemos que ir fuerte contra todos los equipos”, manifestó.

Torneo de respeto

El comentario de Soto vino después de que el estelar jardinero de los Mets señalara que el Club Bameso venció al Mauricio Báez en el primer partido del Torneo de Respeto, que se jugó en el Prudential Center, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Club Mauricio Báez

En ese momento un amigo de Soto, en son de broma, le expresó que el cotizado pelotero dominicano era simpatizante de Bameso.

“No, no, yo soy de Villa Juana”, le señaló Soto.

Hermanos

El joven Emyi Capellán, quien nació en Villa Juana y es miembro del Club Mauricio Báez, tiene un trato de hermano con Juan Soto.

Es su preparador físico y consejero.

Soto y Emyi son verdaderos enllaves.

Juan Soto, entrenó por varios meses en el gimnasio del Club Mauricio Báez, antes de marcharse a los entrenamientos de los Mets. Siempre ha agradecido las atenciones de la dirigencia de la populosa entidad.

Los técnicos

En el encuentro también estuvieron los entrenadores Melvyn López y Ruddy Martínez (Chaguito), quienes han expresado que nunca olvidarán ese momento que pasaron con Soto.

“Ese muchacho es muy humilde. Nos trató como reyes”, indicó Melvyn (conocido como el hombre de los anillos), pues ha sido el mánager más ganador de la historia del basket dominicano. A sus expresiones se unió Ruddy Martínez.

Se sintió bien

Aura Celeste Suriel, la esposa de Boyón Domínguez, indicó que ha sido un honor, el trato y la cordialidad de Soto para los mauricianos.

Emyi Capellán

Por gestiones de Emyi Capellán, Soto regaló a los mauricianos las boletas que fueron especiales, pues la delegación del Club Mauricio Báez estaba sentada detrás del dogout de los Mets, de acuerdo con lo que me comentó Aura Celeste.

Se me informó que Juan Soto siempre estuvo muy cordial y sonriente para permitir fotos con todos los mauricianos, ya fuera en grupo o de manera individual.

La madre y hermano

Me comentaron los mauricianos que doña Belkis Pacheco, la madre de Juan y Elian Soto, su hermano, tuvieron una distinción especial para la delegación de la entidad deportiva y cultural de Villa Juana.

Felicitaciones

Boyón Domínguez felicitó a nombre del Club Mauricio Báez, la Fundación Mauricio Báez y la barriada de Villa Juana, a Juan Soto, por la extraordinaria actuación que ha tenido en las Grandes Ligas.

“Leo, Soto es un guerrero. Es un batallador y hará historia en las Grandes Ligas”, me comentó Boyón a su llegada al país.

La superestrella de los Mets es uno de los más temibles bateadores del béisbol. Ha ganado cinco veces el Bate de Plata y en cuatro oportunidades ha sido All-Star.

