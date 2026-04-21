NUEVA YORK, MLB.com.— Los Mets de Nueva York esperan el regreso de Juan Soto este miércoles ante los Twins, luego de que el jardinero dominicano superara una lesión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo fuera por 15 partidos.

Aunque su ausencia no explica por completo la racha de 11 derrotas consecutivas del equipo, su impacto en la alineación ha sido evidente.

“Su presencia es innegable, pero no podemos poner toda la presión sobre un solo jugador”, dijo el dirigente Carlos Mendoza. “Tener a Juan Soto ayuda, pero tenemos que confiar los unos en los otros”. Puedes leer: Juan Soto será sometido a evaluación tras abandonar partido del viernes

Soto se lesionó el pasado 3 de abril, cuando bateaba para .355/.412/.516, con un jonrón y dos dobles en ocho partidos. Desde entonces, los Mets registran marca de 3-11 sin él, recurriendo a jugadores jóvenes para cubrir su ausencia.

El cuatro veces All-Star no participó en juegos de rehabilitación en ligas menores, pero completó prácticas con pitcheo en vivo, corrido de bases y trabajo defensivo en el Citi Field, lo que sirvió como evaluación final antes de su activación.

Regreso gradual

El cuerpo técnico adelantó que Soto no jugará partidos consecutivos de inmediato en los jardines. En sus primeras apariciones, alternará como bateador designado para evitar sobrecargar la pantorrilla.

“Esperamos que este sea el inicio con él en la alineación y ver cómo evoluciona”, añadió Mendoza.

Movimiento pendiente

Para activar a Soto, los Mets deberán realizar un movimiento en el roster. Entre las opciones, se contempla enviar al receptor Hayden Senger a Triple-A, mientras que una decisión más drástica podría involucrar al veterano Tommy Pham.