Nueva York. – El dominicano Juan Soto continúa encendido con el bate y este martes volvió a ser protagonista en la ofensiva de los Mets, al disparar su quinto jonrón en los últimos cinco juegos, alcanzando los 37 cuadrangulares en la temporada de Grandes Ligas.

El estelar jardinero conectó un cuadrangular solitario de 408 pies en la séptima entrada, batazo que amplió la ventaja de los Mets 7-2 en el encuentro, consolidando así la superioridad del conjunto neoyorquino.

Con este desempeño, Soto reafirma su condición como una de las principales figuras de la liga y mantiene su proyección entre los mejores cañoneros de la campaña.

Los Mets vencieron a Detroit 12 por 5.