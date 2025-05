Juan Soto y Banreservas firman un convenio patrio; Pereyra pondera acuerdo

Juan Soto, la superestrella de los Mets de Nueva York y el licenciado Samuel Pereyra, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, firmaron un convenio para promover la dominicanidad.

La firma se realizó ayer, en un histórico acto en la oficina del Banreservas en la ciudad de Nueva York y contó con la presencia de funcionarios del gobierno, empresarios y ejecutivos de la entidad bancaria.

Digno embajador

Pereyra Rojas resaltó que con la firma del acuerdo, Juan Soto se convierte en un digno embajador de la marca Banreservas para inspirar a la juventud y resaltar el orgullo de ser dominicano, sin importar en que país resida.

Samuel manifestó que con trabajo, esfuerzo y sacrificio todo es posible en la vida, “y Juan Soto es un ejemplo de eso”.

Puedes leer: Juan Soto: “Sé que tengo la potencia»

Le expresó al jardinero de los Mets de Nueva York que, “a todos los jóvenes y los dominicanos que siguen de cerca tu carrera vean que Juan Soto forma parte del banco de todos los dominicanos”.

Adelantó que Banreservas continuará desarrollando acciones conjuntas con Soto y su equipo para seguir impactando positivamente a los dominicanos e incentivar ese sentimiento de orgullo y dominicanidad.

Familia Banreservas

Soto, quien lució muy contento y siempre sonriente, de acuerdo a los reportes que me llegaron de algunos amigos que estaban en la actividad, manifestó sentirse contento de formar parte de la familia Banreservas y de seguir llevando alegría al pueblo dominicano, a través del Banco de Reservas.

Juan Soto y Samuel Pereyra Rojas

Desde niño

Se destaca que Juan Soto jugó en la Liga de Béisbol Infantil del Banreservas, cuando era niño, hecho que evidencia la estrecha relación entre el jardinero derecho de los Mets y el firme compromiso de la entidad bancaria con el deporte dominicano en todas sus manifestaciones.

Fotos

Fueron muchos los que le pidieron a Soto que querían para su historia fotografiarse con el toletero de los Mets. Igual sucedió con Samuel Pereyra, quien fue felicitado por lograr el convenio con uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas y que está recibiendo una enorme promoción en millones de habitantes en todo el mundo.

La gran firma

Se recuerda que el astro de los Mets de Nueva York firmó el contrato más grande en la historia, por 765 millones de dólares para jugar en la Gran Manzana, epícentro en el que residen miles de dominicanos en los Estados Unidos y en el que Banreservas tiene presencia con una oficina.

Una colaboración del periodista Oscar Peña, del Departamento de comunicación de Banreservas.

