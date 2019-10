En un momento en medio de septiembre, en plena carrera por alcanzar la postemporada, Martínez tuvo que dejar a los Nacionales por varios días para someterse a un procedimiento del corazón, después que sintió dolores en el pecho durante un partido contra Atlanta. Washington tuvo marca de 2-3 bajo la tutela del coach Chip Hale, pero eso fue lo menos importante.

“El equipo se mantuvo unido y salimos a jugar duro por Davey mientras estaba en el hospital”, dijo el jardinero dominicano Juan Soto.

“Honestamente, me siento realmente bien. No sé si ustedes lo han notado, me he sentado un poco más en el banquillo. Solo porque el médico me dijo que mantuviera la frecuencia cardíaca un poco baja. Es difícil de hacer, pero lo estoy haciendo y me ha ayudado mucho”, dijo Martínez. “Siento que mi salud es excelente. Tomé todas las pruebas. Todo volvió negativo y me siento bien”, agregó.

Resalta latinos

David Venn

LasMayores.com

WASHINGTON.– Los Nacionales han conquistado su primer banderín de la Liga Nacional, completando una barrida de los Cardenales el martes en el Juego 4 de la Serie de Campeonato del Viejo Circuito con una victoria por 7-4.

En medio de toda la celebración en el terreno del Nationals Park, el gerente general de Washington, Mike Rizzo, ponderó el aporte de los principales jugadores latinoamericanos en el equipo.

“Significa mucho”, dijo el ejecutivo al tocar el tema.

-De Venezuela, Aníbal Sánchez lleva 12.2 entradas de una sola carrera, (0.71 de efectividad) en la presente postemporada, con 14 ponches, lo cual incluye su joya de 7.2 ceros de un solo hit vs. San Luis en el Juego 1 de la SCNL.

-Desde la República Dominicana, Juan José Soto tuvo otra gran temporada regular al bate con tan sólo 20 años de edad. Además, dio el batazo decisivo a favor de los Nacionales en el Juego del Comodín contra los Cerveceros y conectó un jonrón crucial en el decisivo Juego 5 de la SDLN ante los Dodgers para empatar dicho partido, conquistado al final en entradas extras por Washington.

-Víctor Robles, al igual que Soto firmado y desarrollado por los Nacionales, tuvo una gran primera campaña completa a la defensa en los jardines, donde esencialmente “sustituyó” a Bryce Harper. En la postemporada, se ha hecho sentir con el madero también al batear de 8-3 con un cuadrangular en la SCLN.