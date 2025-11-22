Juan Torres y su órgano melódico

Fue uno de los primeros músicos que se distinguieron por el cuidado de la producción en sus presentaciones

Juan Torres nació en Ocampo, Guanajuato, México, el 27 de mayo de 1930. Un músico mexicano considerado por algunos medios de comunicación como el creador del «órgano melódico».

Aunque el músico y organista Juan Torres no fue el primero en ese estilo, pero sí uno de los más reconocidos, pues acompañó a muchos famosos,también hizo una larga y duradera carrera como solista.

Después de dedicarse a la interpretación de música religiosa en una iglesia de su estado natal, viajó a Europa donde pasó varios años, principalmente en Italia, en donde hizo popular el sonido del órgano parlante (Hammond B3).

El organista Juan Torres grabó su primer disco en Milán, donde nació su primera hija, Pilar, en el año 1958. Posteriormente se presentó tanto en conciertos clásicos como populares, así como en programas de televisión «Siempre en Domingo», transmitido por Televisa.

La producción del artista consta de 79 discos (LP); sus primeros cinco volúmenes los realizó con un órgano melódico Hammond B3 y después con el famosísimo X66; la mayor parte bajo la firma de discos Musart que fueron sus últimas tres producciones musicales de 1997 y 1998.

Entre los temas musicales tocados por Juan Torres, en su órgano melódico figuran: «Romantiquísimo»; «La Blanca Navidad» y en donde se destaca el Tema de la película «Titanic» que se realizó bajo la firma Emi discos.

Llegó a ganar varios discos de oro y de platino. Algunos de estos discos han sido remasterizados al formato CD. Algunos lo tildaron de ser un músico limitado y populachero, desde las más repasadas piezas de baile hasta los ritmos más candentes.

Sus grabaciones eran de ritmos muy variados tales como villancicos, «El niño del tambor», «Las posadas»; valses «La bikina», «Fina estampa»; baladas «Laura», «Cuando digo que te amo»; clásicos del cine «El último tango en París», «La pantera rosa»; sambas «Tristeza», «Samba de verano», «Samba saravah» y de su propia inspiración «El mes de viaje«, «Ojos blancos», «Jurica»; «La hora de pensar en ti». Además de grabar un disco con su voz en 1992, titulado «Donde está el amor».

El organista Juan Torres fue el intérprete de la versión instrumental de «Guantanamera», grabada en su tercer disco en 1967 y empleada como introducción en algunas transmisiones de Radio Habana, en Cuba.

A la vez, se hacía acompañar por un gran grupo con sección de metales y al final utilizó un grupo moderno, con alineación de grupo de rock contemporáneo (guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusiones, sintetizadores y batería) y en sus grabaciones de música ranchera, incluía mariachis, llegando en varias ocasiones a acompañarse del Mariachi Vargas de Tecalitlán, de los mejores del mundo.

Además de un excelente y bien diseñado equipo de audio asesorado por Audio Logistix, empresa queretana formada por un muy profesional equipo de expertos en la materia con los cuales asesoró y benefició a otras estrellas del medio artístico, como Miguel Bosé, Los Joao y Sergio Fachelli, entre otros.

Los últimos conciertos del organista Juan Torres fueron tres: dos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y el último en homenaje a las madres queretanas el 10 de mayo de 2002, con «Cariño verdad».

Influenciado a muy temprana edad por su sensible madre y talentoso hermano, Juan Torres fue considerado por los críticos como uno de los mejores músicos de su país, que impuso un estilo único, con el que se dio a conocer fuera de México.

El organista Juan Torres falleció la noche del 2 de julio de 2002 en Querétaro, México, víctima de cáncer de páncreas. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas depositadas en una capilla de esa localidad.

Le sobreviven su esposa María Elena Yáñez, sus cinco hijos: Pilar, Juan Pablo, Guadalupe, Susana, Juan Tomás Torres. Además de numerosos nietos.

