Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte: uniendo la diáspora dominicana en Nueva York

Los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte, inaugurados en Nueva York con la presencia del alcalde Eric Adams, son un acontecimiento que estrecha más los vínculos de la diáspora con su lar nativo.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, y el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, encabezaron la ceremonia de apertura de unos juegos de mucha trascendencia para los compatriotas residentes en la urbe.

Luisín Mejía, de Centro Caribe Sports, y el cónsul en Filadelfia, Bertico Santana, también estaban en la ceremonia inaugural, que se celebró en Lehman College, del Bronx.

Los juegos deportivos son parte de las muchas actividades que celebran los dominicanos residentes en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos y Europa para preservar los vínculos con sus raíces.

Lee también: El Desfile Dominicano en NY: una celebración de identidad y unidad en la diáspora

El evento ha sido una auspiciosa iniciativa de las autoridades para proteger y respaldar a los compatriotas en la urbe estadounidense. Esos dominicanos, que han sido vitales para la economía por sus remesas, en modo alguno pueden ser abandonados a su suerte.

Con los juegos organizados por el Ministerio de Deportes y el consulado en Nueva York no solo se estrechan los vínculos con los sentimientos y los símbolos patrios, sino que también se proyecta la imagen del país. Los juegos cuentan con un amplio respaldo de la comunidad en la urbe donde reside la mayor cantidad de dominicanos en el extranjero.