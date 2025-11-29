El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el domingo 7 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de medidas de coerción contra el exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Francisco Alberto Paulino Castro (alias «Francis» o «El Compadre»), y los demás 15 imputados en la Operación Kraken.
El magistrado Leomar Cruz Quezada tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por los abogados de la defensa, quienes alegaron en el estrado que no conocían el expediente y necesitaban tiempo suficiente para analizar los elementos probatorios depositados por el Ministerio Público.
Argumentos de las Partes
Los implicados forman parte de una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada durante la denominada “Operación Kraken”.
- La Defensa: La defensa de varios de los encartados expresó que la solicitud de medidas no cuenta con evidencias sólidas que establezcan vínculos directos entre sus representados y los hechos imputados. El abogado Valentín Medrano, representante del exregidor, negó la acusación, señalando que solo indica que su cliente «usaba los servicios de una red de lavado» sin ofrecer mayores detalles.
- El Ministerio Público: El órgano persecutor sostuvo que las acusaciones se fundamentan en una investigación exhaustiva y que las pruebas aportadas son suficientes para sustentar la implicación de cada persona involucrada.