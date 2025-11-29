El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el domingo 7 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de medidas de coerción contra el exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Francisco Alberto Paulino Castro (alias «Francis» o «El Compadre»), y los demás 15 imputados en la Operación Kraken.

El magistrado Leomar Cruz Quezada tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por los abogados de la defensa, quienes alegaron en el estrado que no conocían el expediente y necesitaban tiempo suficiente para analizar los elementos probatorios depositados por el Ministerio Público.

Argumentos de las Partes

Los implicados forman parte de una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada durante la denominada “Operación Kraken”.