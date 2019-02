El cerrador José Rafael Díaz (Jumbo) reveló anoche que tenía la misión de sacar el cero en la novena entrada para que la ofensiva del equipo dominicano buscara dejar en el terreno a la escuadra de Puerto Rico.

El Jumbo Díaz confrontó problemas en la parte de arriba del noveno episodio con el choque empatado a 4, pero pudo sobreponerse para ponchar a Irving Falú y luego sacar el último out con un elevado al bosque izquierdo.

“Había mucha tensión, pero me concentré para sacar out por la vía del ponche a Falú y eso fue decisivo para no permitir carreras en la novena entrada”.

El Jumbo se adjudicó el triunfo, tras su buena actuación.

Estoy listo para hoy

“Estoy listo para el juego de mañana” (esta tarde).

“Estoy entregado. Estamos representando a nuestra patria y eso tiene un enorme valor para todos los jugadores”. dijo.