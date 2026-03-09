Tatis Jr. se une al party jonronero con Grand Slam y Bello luce imponente en triunfo RD sobre Israel

Tatis Jr. lidera paliza de República Dominicana con grand slam ante Israel

“El niño” Fernando Tatis Jr. se unió a la fiesta jonronera con grand slam y Brayan Bello lanzó cinco entradas con un jarabe de siete ponches, para ser claves en esta victoria 10-1 sobre Israel.

Con el triunfo, República Dominicana clasificó a la segunda ronda en el grupo D.

Oneil Cruz también despachó cuadrangular solitario en el partido, su segundo del torneo.

Tatis disparó el jonrón de cuatro vueltas en el segundo episodio coronando un rally de cinco anotaciones.

La primera vuelta en esa entrada llegó gracias a una base por bolas con las bases congestionadas que recibió Geraldo Perdomo.

Tatis agregó un sencillo productor de dos vueltas en el séptimo inning para respaldar la victoria de Bello.

Te puede interesar leer: Natti Natasha lanza la primera bola del duelo República Dominicana-Israel en el Clásico Mundial

Bello solo permitió un indiscutible y fue el jonrón solitario de Spencer Horwitz en el tercer capítulo.

El bullpen sigue perfecto

Gregory Soto lanzó el sexto episodio con tres ponches; Carlos Estévez tiró el séptimo, en el que permitió un hit y ponchó a uno; Wandy Peralta trabajó el octavo sin dificultades y Seranthony Domínguez liquidó el noveno sin contratiempos.

Las otras carreras

Agustín Ramírez se encargó de ampliar la pizarra tras batear un rodado a segunda con las bases llenas en el octavo capítulo.

El punto final lo puso Erik González con un triple remolcador en el noveno acto.

Lee también: Albert Pujols está feliz, pero enfocado en el título

Este fue el segundo triple en la historia de la participación quisqueyana en el evento, después del conectado por José Reyes en 2013.

Los relevistas dominicanos aumentaron a 14 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Los dominicanos completarán el calendario de la etapa regular el miércoles contra Venezuela, que es el otro favorito para avanzar en el Grupo D.