Santo Domingo.-Es inconstitucional tipificar por decreto que las bandas criminales haitianas son organizaciones terroristas como anunció el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero en su discurso de rendición de Cuentas, afirmó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Otros juristas también advierten que la disposición anunciada por el mandatario chocaría con preceptos internacionales, además de que el término terrorismo no lo puede establecer un país de manera unilateral, pues tiene que ser el fruto de convenciones internacionales.

“Eso violenta el principio de legalidad, ese tipo delito no pueden ser establecido por decreto, tendría que intervenir una ley, independientemente de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader, que sin a lugar a dudas son evidentes sus buenas intenciones, sería inconstitucional una medida de esa naturaleza”, opinó la entidad.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus explicó que de implementarse se caería en la ilegalidad y que para catalogar esos grupos como terroristas habría que hacerlo mediante una ley.

Para el conocido jurista también habría que determinar si los hechos de estas bandas se enmarcan en lo que sería el terrorismo.

“Es decir, si no hay una ley que lo tipifique, es decir no hay pena sin ley, son las leyes las que tienen que tipificar un crimen o un delito, no un decreto, por eso te decía que aun cuando tenemos una ley antiterrorista habría que ver si esas acciones de esas bandas haitianas se enmarcan dentro de lo que esa ley tipifica, pero siempre tendría que ser una ley, no por decreto”, explicó.

Agregó que “igualmente habría que determinar si las acciones de estas bandas se enmarcan dentro del delito de terrorismo, porque acuérdate que los delitos y crímenes se sustentan sobre la base de elementos constitutivos”.

Castaños Guzmán explicó que tendría que determinarse en base a las acciones que cometen estos grupos haitianos.

“Existe ya una legislación, pero vuelvo y te reitero por decreto no es posible tú poder regular un crimen o un delito”, sostuvo el dirigente cívico.

Otros juristas

De su lado, el abogado Cándido Simón afirmó que la definición de «terrorismo» no puede ser establecida unilateralmente por un país, ya que este término requiere el respaldo de convenciones internacionales.

Añadió que la comunidad internacional llama a las bandas “grupos armados”, no terroristas.

Mientras Laura Acosta dice que carece de fundamento lo anunciado por Abinader porque la Construcción y las leyes nacionales, dicen que para ordenar la persecución o el arresto de personas se precisa de una orden judicial.

En tanto que Carlos Balcácer: «Para que un acto sea clasificado como terrorismo en nuestra legislación, debe haber una organización con el propósito de alterar el orden y causar terror en la población, además de contar con respaldo financiero”.

Dijo que algunos grupos haitianos podrían tener vínculos financieros en el país, aunque no existen pruebas claras que los relacionen con actos terroristas en República Dominicana.

Un apunte

La disposición

Durante su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero el presidente Luis Abinader informó que firmó un decreto que considera como terroristas las bandas criminales haitianas. Dijo que cualquier miembro de esos grupos que ingrese al país será perseguido, apresado y juzgado bajo las leyes antiterroristas del país.