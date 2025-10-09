Nimes, Francia. – El Tribunal de Apelación de Nimes, en el sur de Francia, endureció la condena en primera instancia contra Husamettin Dogan, de 44 años, padre y obrero, único de los 51 hombres condenados por agresión sexual y violación bajo sumisión química que recurrió la sentencia.

El tribunal ratificó la culpabilidad de Dogan, al concluir que acudió al pueblo de Mazan, donde vivía la víctima Gisèle Pelicot junto a su entonces esposo, Dominique Pelicot, para violarla mientras estaba bajo los efectos de somníferos y ansiolíticos administrados en secreto por el exmarido, autor intelectual del plan.

La decisión fue tomada en apenas tres minutos por un jurado popular compuesto por nueve miembros cinco hombres y cuatro mujeres además de dos magistrados y el presidente, Christian Pasta.

A la salida del tribunal, Gisèle Pelicot fue ovacionada por decenas de personas que la esperaban afuera, a quienes respondió levantando la mano en señal de agradecimiento.

Justicia francesa

Durante la audiencia, la defensa de Dogan pidió clemencia alegando que su cliente fue manipulado por Dominique Pelicot, argumento que, según la abogada Sylvie Menvielle, lo eximiría parcialmente de responsabilidad.

“El señor Dogan no podía luchar contra Dominique Pelicot, no más que Gisèle Pelicot”, dijo la letrada, mientras que el otro abogado, Jean-Marc Darrigade, pidió al jurado otorgarle el beneficio de la duda.

Quizas te interese: Trump afirma haber resuelto ya ocho guerras, ¿será Ucrania la próxima?

Por su parte, la parte acusadora mostró confianza en la ratificación del fallo.

“No hay ninguna dificultad para constatar el delito en este juicio”, aseguró Stéphane Babonneau, abogado de la víctima, quien recordó que la violación quedó documentada en 14 vídeos grabados por el exmarido, con una duración total de casi media hora.

“Estos vídeos han salvado la vida de Gisèle Pelicot”, añadió el también abogado Antoine Camus.

Las imágenes evidencian cómo Dogan abusó del cuerpo inconsciente de Pelicot, anestesiada por los fármacos suministrados en secreto. Las violaciones ocurrieron entre 2011 y 2020, en la cama de la vivienda de la expareja, en Mazan, una localidad de 6.000 habitantes.

Gisèle Pelicot, símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia y receptora de la Legión de Honor, ha sufrido secuelas físicas y psicológicas de por vida y se encuentra a la espera de conocer si padece cáncer debido a las enfermedades de transmisión sexual contraídas durante los años de agresiones.

A pesar de la brutalidad de los hechos cuya proyección pública en el tribunal fue decidida por la propia víctima, Babonneau le dirigió unas palabras de aliento:

“Usted no ha perdido ni la dignidad ni la humanidad, sino su consciencia. Quienes han perdido la dignidad son sus violadores.”