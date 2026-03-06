Juventud acumulada: Crisis de legitimidad

El Tribunal Supremo norteamericano se ha convertido en otro campo de batalla política, con decisiones que reflejan las preferencias ideológicas de los jueces más que cualquier interpretación consistente de la ley. La legitimidad de las elecciones es cuestionada sistemáticamente, no importa quien gane, y, una parte significativa de la población ha perdido la fe en que el sistema pueda representar sus intereses y resolver sus problemas.

Esta crisis de legitimidad es más peligrosa que cualquiera de las crisis económicas, porque significa que incluso si existieran soluciones técnicas a los problemas no hay mecanismos políticos para implementarlas.

2.-El barco se está hundiendo y la tripulación está demasiado ocupada peleando entre sí para tapar las goteras. La sexta crisis es cultural y tiene que ver con lo que los sociólogos llaman la muerte por desesperación.

USA es el único país desarrollado donde la expectativa de vida ha estado disminuyendo no por una pandemia, no por guerras, sino por suicidios, sobredosis de drogas y enfermedades relacionadas con el alcohol, indicadores de una sociedad enferma del alma, de personas que han perdido la esperanza, que no ven futuro, que están siendo destruidas por un sistema que las ha abandonado.

3.-La epidemia de opioides ha matado más estadounidenses que todas las guerras del siglo XX combinadas, y, no es un accidente. Fue el resultado de compañías famacéuticas que mintieron sobre la adicción de sus productos, de médicos que recetaron sin control, de regulaciones que miraron para otro lado y de un sistema de salud que trata los síntomas mientras ignora las causas. La desesperación no se cura con pastillas. Se cura con empleos dignos, comunidades funcionales y un sentido de propósito y pertenencia. Y eso es exactamente lo que el sistema ha destruido.

4.-Los costos de la vivienda se han disparado, los salarios se han estancado, la deuda estudiantil aplasta a una generación entera.

El contrato social que decía trabaja duro y progresarás se ha roto, y todos lo saben aunque pocos lo admitan públicamente, todo agravado por la séptima crisis, que es la de la infraestructura física del país.

5.-USA tiene puentes que se están cayendo, redes eléctricas que colapasan con cualquier clima externo, sistemas de agua que envenenan a poblaciones enteras como vimos en Flint, Michigan, y otras ciudades. Aeropuertos que parecen de un país en desarrollo comparados con los de Asia y Europa, un sistema de trenes de pasajeros que se consideraría vergonzoso para cualquier nación que se considere avanzada.

Se estima que se necesitarán billones de dólares para poner la infraestrucura existente en condiciones aceptables, sin hablar de las infraestrucrturas del futuro. El país sigue siendo enormemente rico, pero ha pedido su narrativa.” Continuaré.

Por: Fidelio Despradel

