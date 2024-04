Juzgar por su conducta

Dice un refrán popular, “cada ladrón juzga por su condición” para referirse a las personas que acusan a los demás de lo que ellos mismos hacen o suelen hacer; es una manera de eludir responsabilidades ante una acusación cualquiera. Se refiere, por igual a los macarras de la moral, a los que dicen una cosa y hacen otra, a los farsantes, que suelen ser, eternos.

El expresidente Leonel Fernández acusa al presidente Luís Abinader de mentir, de simular, de engañar, de comprar cédulas, de comprar votos, de comprar dirigentes de la oposición, exactamente las cosas que el y su partido hicieron durante veinte años.

Como cada ladrón juzga por su condición, el expresidente Fernández cree que los demás, en este caso el presidente Abinader, es como él, simulador, sofista, mentiroso, “jablador” (así, con J, no con H), que compró dirigentes de la oposición, destruyendo organizaciones políticas poderosas como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que hoy tiene menos de un uno por ciento, igual que al Partido Reformista Social Cristiano, que hoy ni siquiera aparece en las encuestas, entre otras muchas bellaquerías,

“Lo que mal comienza, mal termina”, dice otro dicho popular.

Leonel Fernández llegó al poder engañando a los miembros de su propio partido, incluyendo al profesor Juan Bosch, que fue llevado a un pacto racista y rastrero con el doctor Joaquín Balaguer, ignorando que estaba siendo timado.

Lo que propició Leonel en el 1996, cuando llegó al poder por primera vez, cerrándole el paso al doctor José Francisco Peña Gómez, constituye un acto deleznable y vergonzoso, que algún día la historia tendrá que cobrárselo. Fue Leonel, lo repito, el político que autorizó la compra de “La Cadena” a determinados dirigentes del Partido Reformista, que le representó, por lo menos 300 mil votos. Constituyó en su momento el mayor fraude que se haya realizado en este país.

Como los ingratos no tienen memoria, el PLD, con Leonel a la cabeza, le compraron más de 500 mil votos al doctor Joaquín Balaguer para impedir que alcanzara en segundo lugar en las elecciones que ganó Hipólito Mejía, al que le faltaron algunos votos para sobrepasar el 50 más uno de los votos.

Es la razón por la que Balaguer no quiso una segunda vuelta diciendo que no prestaba dos veces su sombrero. Fue Balaguer quien le regaló el poder a Leonel en el 96, pero no se lo agradecieran nunca, de ahí la expresión de que no prestaba dos veces su sombrero. Balaguer murió profundamente arrepentido de haberle dado el poder a Leonel Fernández, capaz de escribir un libro acusándolo de asesino, por haberle hecho un supuesto fraude al profesor Juan Bosch en el año 1990.

Cuando el Estado derrotó a Danilo Medina el presidente era Leonel; es decir, fue el Estado de Leonel el que derrotó a Danilo utilizando malas artes.