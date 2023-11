Kaki Vargas regresa al ruedo musical con la energía de siempre

Después de varios años sin la responsabilidad de dirigir una agrupación de merengue, Kaki Vargas regresa al ruedo con la misma energía con que se dio a conocer en agrupaciones como Los Hijos del Rey, El Equipo de Dioni Fernández y en la orquesta de su hermano Sergio Vargas.

Aunque de manera intermitente su presencia se dejaba ver en una que otra reunión en determinado evento protagonizado por merengueros que se destacaron en la década del 80, el intérprete de “La Kalambrina” no anidaba la idea de retornar a la cabeza de una nueva agrupación.

En esta vuelta, a 38 años de la primera oportunidad que le dio Cholo Brenes de entrar a Los Hijos del Rey, se confiesa agradecido de que a pesar del paso del tiempo la industria continúe viendo en él la posibilidad de servirle al merengue.

Kaqui Vargas./ Jorge González

“Esta es una bendición para mí. Johnny Ventura me dijo siempre que yo tengo que estar pendiente a lo que el pueblo requiera de mí, en el momento que me requiera, porque nosotros somos instrumentos de lo que tiene que ver con su alegría”, dijo a Que Pasa!

En esta ocasión Kaki regresa de la mano de Alberto Bernabé, a quien agradece que junto a su equipo “me observaran, me dieran el turno al bate y me lanzaran una recta. Tú sabes que siempre estoy en forma, primero espiritual, porque todo se lo debo a Dios, para entonces así no quedar mal en el momento que me den un chance para entrar el escenario”.

Dueño de un repertorio exitoso Kaki llega cargado de una mochila musical reconocida, en una fecha en la que no es prudente lanzar nuevas canciones, por lo que ya tiene listo el nuevo merengue que pautarán a inicios del 2024.

El reconocido merenguero está consciente de que el artista no se pertenece, por lo que “esto no es más que un continuar siendo Kaki y dar más de lo que siempre he dado. Yo canté ‘Campesina’, con Los Hijos del Rey, en el 85; luego ‘Me estremeces’, ‘Como tú no hay dos’, ‘Millonario’, ‘Pasa la vida’, ‘Recomencemos’, con Dioni Fernández. Esto no es una historia cualquiera”, aclara.

“Cholo no me quería por feo”

Recuerda que llegó a la capital atendiendo un llamado que le hizo su amigo Maximiliano Mejía, quien pertenecía a Los Hijos del Rey, para que asistiera a un casting donde Cholo Brenes, manager de la agrupación, buscaba el sustituto de su hermano Sergio Vargas, quien se había marchado del grupo.

Como no conocía la capital, su hermana Margarita lo dejó en un punto de la ciudad, y Mejía lo trasladó a Yemalla Disco donde la orquesta amenizaba una fiesta que Cholo Brenes utilizó como casting.

Al entrar al recinto estaba reventado de público y espectante miró con atención a su alrededor y se dio cuenta de que “habían como 15 tipos bonitos y con molleros, yo era el más descacarado, tanto así que el espejo se me negaba, pero yo venía con hambre de triunfar”, recuerda.

“Busqué a Cholo Brenes y mientras hablaba con él, Pareja (Juan José Travieso) y un grupo que lo acompañaba, me miraban y murmuraban sobre mi aspecto, porque el peor vestido era yo, pero el que más deseo tenía de comerse al mundo, de todos los que estaban ahí, era yo”, confiesa.

Cuando entendía llegado el momento para demostrar su talento todos se reunieron con Cholo y se pusieron de acuerdo para decirle que no.

“Cholo vino hacia mí, me entregó un peso y me dijo ‘mira que es lo que estamos buscando aquí, discúlpanos’, y recuerdo que Pareja dijo ‘va a seguir’. Ahí entró el Espíritu Santo, me le arrodillé y le dije: ‘por favor don Cholo, déjeme cantar con esa orquesta grande para yo decir en mi pueblo que canté con una orquesta así’, entonces me dijo que sí y ese fue su error”, se ríe 38 años después de aquella experiencia.

Kaki estaba en la puerta de Yemallá y desde ahí Cholo ordenó a la orquesta que comenzara a tocar. “Esa fue la introducción más corta, porque yo estaba a mucha distancia de la tarima, había marcado antes de yo subir, como para salir de mí, pero salí corriendo, me llevé una mesa, las bebidas cayeron al suelo y desde abajo tomé el micrófono. La canción era ‘Un hombre y una mujer’, uno de los éxitos de Sergio. Cuando el flaquito comenzó a cantar el público se puso de pie y lo demás es historia”.

Kaki Vargas considera esa la noche más importante de su vida, porque fue el inicio de una carrera profesional de grandes éxitos que, tres décadas después, retoma vuelo con la misma energía de siempre.

Más de sus éxitos

El repertorio de Kaki Vargas está integrado por éxitos como “Los mosquitos puyan”, “La kalambrina”, “Ando buscando un amor”, “Arisleyda”, “Campesina”, “Me estremeces”, “Como tú no hay dos”, “Millonario”, “Pasa la vida”, “Recomencemos”, entre otros.