Un “Equipo” de excelentes voces junto a Dionis

Pocas veces se da la oportunidad de reunir en una misma agrupación, y en una misma noche, a una cantidad de voces infaltables en el merengue.

Voces que, individualmente, forman parte importante del “play list” de los fanáticos del ritmo bailable por excelencia de los dominicanos.

Mañana jueves, a las 10:00 de la noche, a los amantes del buen merengue el maestro Dioni Fernández le servirá un exquisito menú en las voces de Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Kaki Vargas, Carlos David y Diómedes Núñez.

Desde la izquierda, arriba, Charlie Rodríguez, Dioni Fernández y Pablo Martínez. Abajo, Kaki Vargas, Diómedes Núñez, Carlos Manuel “El Zafiro” y Carlos David.

Consultado sobre el concierto “La trayectoria”, a presentarse en Hard Rock Café Santo Domingo, el maestro Fernández valora este encuentro como una reunión de familia y comparte con los lectores de Qué Pasa! la satisfacción de reunirse con estos hijos que escribieron páginas gloriosas en la historia de El Equipo.

“Hemos trabajado sin pensar en que uno va a trascender, uno hace una canción para fulanito, otra para éste, pero a final de cuentas, con el paso del tiempo, cuando veo a uno de esos muchachos desarrollar una carrera a través de la música que uno ha podido crear en el tiempo, es de gran satisfacción”, resalta Fernández al valorar el encuentro.

Emocionado, el arreglista de éxitos como El guardia del arsenal, Morena, Cómo es posible, y otros, asegura que no hay palabras para describir lo que siente.

“Te puedo decir que estoy orgulloso, porque es la verdad, pero hay algo más allá que uno siente, como en el caso mío. Esta carrera para mí ha sido de mucho valor, porque siento que he hecho algo bueno, que la agrupación ha sido plataforma para gente que ha desarrollado su carrera, sin embargo, te confieso que no encuentro las palabras que describan exactamente lo bien que me siento”, asegura el popular director de orquesta.

“La trayectoria” es el nombre con el que el productor Alberto Bernabé (Bebeto) ha definido este encuentro entre el maestro Dioni Fernández y parte de los cantantes que hicieron carrera en El Equipo, junte que ha definido como “una noche memorable”.

«Los asistentes disfrutarán de cuatro décadas de buen merengue, resumidas en una producción que cuenta con las actuaciones de los más impactantes alumnos que desfilaron por la denominada ‘Universidad del merengue’, como es llamada esta emblemática agrupación. Sin duda, será una noche memorable», destaca Bebeto.

Alberto Bernabé

Dioni Fernández y El Equipo lograron fama y prestigio en la década de los 80 hasta el día de hoy con una discografía que aún permanece en el gusto de los dominicanos.

Temas emblemáticos como La mina, Cal y arena, Los diseñadores, No se murió el amor, Loco Loco, Pasa la vida, Recomencemos, Colorao’, El Pun Pun, La lloré, entre muchos otros forman parte de la amplia discografía que será disfrutada por el público mañana jueves.

Las boletas están a la venta en Tickets Express, Uepa Tickets, en CCN y Supermercados Nacional.

Invitado

Alberto Bernabé destacó que además de los cantantes mencionados en “La trayectoria” actuará como invitado especial el merenguero Carlos Manuel «El Zafiro». Intérprete de éxitos como “Ay no sé qué hacer”, “A nadie le importa”, “El cheque”, “Si quieres volver”, entre otros que serán interpretados por el merenguero.