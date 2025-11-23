Karate mental

II de II

El domingo pasado ofrecí 15 principios que el psicólogo español Bernabé Tierno propone como consejos para disfrutar de una salud integral.

Cada principio va seguido de una frase famosa de hombres, que en diferentes épocas y países, trataron de orientar a la humanidad.

Veamos 15 reflexiones con las que completamos 30.

16.- Todo en la vida es desarrollo y renovación.

“Renovaos por la renovación de nuestra mente”.

San Pablo

Yo agrego que Heráclito y Parménides discutían en la antigüedad si era el mismo río el que pasaba debajo del puente.

17.-Descubre cuál es tu misión en la vida, lo que deseas aportar, aquello que le da verdadero sentido a tu tiempo, tus esfuerzos y tus deseos.

“El propósito único es el santo y seña del triunfo”

Daniel Sanders

18.- El mayor bienestar físico, mental, emocional y espiritual lo proporciona la actitud de servicio a la humanidad.

“Saber servir bien es tener condiciones para ser maestro” Publio Sirio

19.- Practica la comprensión, la empatía y el perdón siempre y libérate de la ira, la culpabilidad y la hostilidad que confraternizan con el resentimiento, el odio, el remordimiento y la recriminación.

“Comprenderlo todo es perdonarlo todo” Madame ST.

20.-Celebra la vida con tu mente, tu cuerpo, tus palabras y tus sentimientos.

“Muchos emplean la mitad de su vida en hacer miserable la otra mitad”

Benjamin Franklin

21.-Para vivir de forma constante la satisfacción, el bienestar físico, mental y emocional y la alegría de vivir, sintoniza con tu paz interior, con tu dimensión espiritual.

Juan Donoso Cortés

22.- Para vivir de forma constante la satisfacción, el bienestar físico mental, emocional y la alegría de vivir sintoniza con tu paz interior, con tu dimensión espiritual.

Proverbio chino.

23.- Conviértete en campeón mundial del sentido común.

“Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común”.

Napoleon Bonaparte.

24.-Colaborapara que los demás sean mejores y mas felices.

“Si es un deber defender los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios”

Herbert Spencer

25.- Optimismo vital activo, fortaleza mental, emocional y habitual sentido del humor y del buen humor. “El buen humor es un deber que tenemos para con el prójimo” Wallace Stevens 26.-Realismo sereno, sin miedos, sin estrés anticipatorio que inhibe el sistema inmunitario.

“Ante el inminente peligro la fortaleza es la que cuenta”

Marco Aneo Lucano

Como médico confirmo que la fortaleza psíquica ayuda a las defensas inmunitarias, es decir, la actitud y firmeza ante los quebrantos por parte del paciente da mejor pronóstico y hasta curaciones que parecen milagrosas.

27.-Se un poderoso generador de ilusión, de esperanza y de alegría allá por donde vayas.

“La vida es un 10 por ciento como la hacemos y un 90 por ciento como la tomamos”

Irving Berlin

28.- Recuerda que el bienestar interior y la felicidad son el verdadero destino del ser humano en perpetua búsqueda de plenitud.

“Cada uno es artífice de su propia ventura”

Miguel de Cervantes

29.- El proyecto más ambicioso y motivador eres tú mismo.

“La mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo”

Galileo Galilei

Y 30.- Ama siempre, ama sin miedo y sin medida, ama todo lo bueno que existe; amar y soñar es vivir, no importa cuál sea tu edad cronológica.

“El verdadero amor no es el que perdona los defectos, sino el que no los ve” Jacinto Benavente