Karol G confirma su ruptura con Feid: «Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí»

Colombia.- La cantante colombiana Karol G confirmó públicamente su separación del también artista urbano Feid, poniendo fin a meses de rumores sobre el estado de su relación sentimental.

Durante una reciente conversación en la que habló sin filtros sobre su vida personal y emocional, la intérprete de Provenza reveló que la decisión no fue fácil, pero sí necesaria. “Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí”, confesó, asegurando que atravesaba un proceso de crecimiento personal que la llevó a tomar distancia.

Karol G explicó que, aunque la relación había sido significativa, llegó un punto en el que comprendió que permanecer en ella no contribuía a su bienestar. “A veces toca cerrar ciclos por amor propio, incluso cuando todavía hay cariño”, reflexionó.

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La artista, una de las más influyentes del género urbano a nivel internacional, destacó que este momento de su vida ha sido de mucha introspección y que su prioridad actual es su estabilidad emocional y su carrera musical. “Estoy en una etapa de reencontrarme conmigo misma”, expresó.

Hasta el momento, Feid no ha ofrecido declaraciones sobre el anuncio. La expareja había mantenido su relación con discreción, aunque compartían apariciones públicas y muestras de apoyo profesional.

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El testimonio de Karol G ha generado un amplio impacto entre sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales de mensajes de apoyo hacia la artista, destacando su sinceridad y la valentía de hablar abiertamente sobre un proceso que muchas personas viven en silencio.