SANTIAGO.- La candidata oficialista Jeannette Jara asumió el domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y afirmó que “la democracia habló fuerte y claro”.

Con más de 95% de las mesas escrutadas, Kast obtenía 58,30% de apoyo frente al 41,70% de Jara. El Servicio Electoral de Chile dio al ultraderechista como electo.

“Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la comunista en un mensaje en su cuenta de X. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, agregó.

Unos 15,7 millones de electores estaban llamados a sufragar en este balotaje para decidir entre la permanencia de la centroizquierda o dar un giro hacia la derecha más extrema desde el regreso de la democracia luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).