Keanu Reeves es visto degustando la gastronomía criolla en Boca Chica

El actor de Hollywood, Keanu Reeves, conocido mundialmente por su actuación en la saga de The Matrix, entre otras, se encuentra de visita en República Dominicana. Fue visto ayer en la playa de Boca Chica, ubicada en la provincia de Santo Domingo, a unos 30 kilómetros al este de la capital.

Específicamente, hollywoodense, estuvo compartiendo con un grupo de amigos en Boca Marina Restaurant & Lounge, ubicado en el turístico municipio de la provincia Santo Domingo.

El aclamado intérprete canadiense, de origen libanés aprovechó la visita para degustar la gastronomía criolla.

El propio establecimiento, en su cuenta de Instegram, publicó imágenes de Reeves compartiendo en el lugar. En un video se le observa sentado con varios acompañantes y en una foto como uno de los ejecutivos del establecimiento.

Reeves se encuentra en el país, específicamente en la zona de Punta Cana (a unos 200 kilómetros de Santo Domingo), para la filmación de la película «Shiver».

Keanu

Su presencia de Keanu ha generado gran expectativa debido a la acostumbrada humildad que el actor ha exhibido durante años, lo que le ha valido el apodo de «el actor más amable de Hollywood».