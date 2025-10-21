Kim Kardashiancelebra sus 45 años consolidada como uno de los grandes íconos globales de la moda. Desde siluetas extremas hasta el minimalismo más conceptual, la modelo y empresaria estadounidense se convirtió en una referencia de vanguardia.

A continuación, diez looks emblemáticos que retratan su impacto en el ámbito fashionista.

1- Silueta dramática y velo integral

La silueta dramática y el velo integral de Kim Kardashian resaltan su audacia y experimentación en la gala de Los Ángeles (The Grosby Group)

En su aparición más reciente, durante la Gala anual del Academy Museum en Los Angeles, lució un vestido largo color beige de corte ceñido y escote palabra de honor, elaborado en una tela translúcida que marca su figura y remata en mangas caídas que se extienden hasta el suelo.

Lo más destacado es la cobertura total de la cabeza con la misma tela, que generó un efecto de velo integral. El conjunto se acentuó con un voluminoso collar metálico plateado con pedrería que cubría su cuello y parte del pecho.

2- Estampado de serpiente y escote

El vestido con estampado de serpiente y escote en forma de corazón acompaña la sofisticación durante la previa de la boda de Jeff Bezos (REUTERS)

Para la previa de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia, Italia, lució un vestido ajustado sin mangas decorado con un diseño de serpiente en gris y beige. Resaltó un pronunciado escote en forma de corazón.

El vestido destacó la silueta, mientras ella llevaba el cabello suelto y ondulado, maquillaje natural y labios nude.

3- Cuero negro y accesorios

El cuero negro y accesorios llamativos marcan la presencia impactante de Kim Kardashian en la Met Gala de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Met Gala de 2025, Kim eligió un vestido largo ajustado de cuero negro con corte sirena y tirantes que proporcionaron un escote asimétrico pronunciado.

Como complementos, utilizó un sombrero negro de ala ancha, guantes largos y varios collares plateados brillantes con una cadena en la mano. El bajo del vestido caía en una pequeña cola.

4- Volumen blanco y arquitectura textil

El volumen blanco y la arquitectura textil expresan la inclinación artística y vanguardista en el after de los Oscars 2025 (REUTERS/Danny Moloshok)

En otra de sus apariciones, durante el after de los Oscars, en la fiesta de Vanity Fair de 2025, Kardashian sorprendió con un vestido blanco strapless de volumen notable, realizado en tela texturizada y arrugada, con falda abombada desde la cintura.

El torso es más ceñido y deja al descubierto los brazos. Lució un peinado recogido en moño bajo, maquillaje discreto y labios nude.

5- Blanco minimalista y joyería

El blanco minimalista y la joyería de alto impacto reflejan la elegancia de Kim en la gala Art+Film de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la 13th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala en Los Angeles, California, llevó un vestido largo blanco de escote profundo en V, con hombros y parte del torso al descubierto. La pollera ceñida hasta el suelo se acompañó con un abrigo blanco en los antebrazos y un voluminoso collar plateado de strass que incluye una cruz central.

6- Transparencias metálicas y cabello platino

Las transparencias metálicas y el cabello platino definen la apuesta futurista en la inauguración “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Evan Agostini/Invision/AP)

En este estilismo, que utilizó en la Met Gala, en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” en mayo de 2024, eligió un vestido largo semitransparente con apliques florales plateados y destellos brillantes sobre una falda recta.

Resaltó el corsé plateado ceñido a la cintura, acompañado de un suéter gris claro caído sobre los hombros. Llevó el cabello rubio platinado, peinado con ondas suaves.

7- Perlas, capas y sensualidad translúcida

Perlas y capas translúcidas crean un efecto sensual y etéreo en la Met Gala de 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

En esta ocasión, para la Met Gala de 2023, llevó un vestido nude ceñido cubierto por hileras de perlas blancas que envolvían el torso, la espalda y los brazos, y continúan sobre la pollera. Una capa blanca unida a la espalda se deslizó por el suelo, mientras la parte inferior, translúcida, dejaba ver su figura.

Completó el conjunto con el cabello recogido y sandalias plateadas.

8- Vestido nude cubierto de cristales: glamour nostálgico y sofisticación atemporal

El vestido original de Marilyn Monroe, cubierto de cristales, revive el glamour nostálgico en la Met Gala de 2022 (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Para la Met Gala de 2022 utilizó el vestido de Marilyn Monroe, que usó en 1962 para cantar un “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy.

El vestido es largo sin mangas en tono nude, completamente adornado con cristales brillantes. El diseño ceñido presenta escote redondo y se acompaña de un abrigo corto blanco sobre los antebrazos. Llevó el cabello recogido en un moño pulido.

Una compañía prestó el vestido a Kardashian para que lo luciera a su llegada a la Met Gala, donde fue una de las celebridades que más atención atrajo por su atuendo.

La empresaria tuvo puesto el vestido durante unos minutos, a su llegada a la gala. Después se lo cambió por una réplica para proteger el original. Sin embargo, según Scott Forner, especialista y coleccionista de objetos de la legendaria actriz eso no impidió que la pieza sufriera daños “significativos” a pesar de las repetidas garantías dadas por los propietarios.

9- Monocromía azul eléctrico

La monocromía azul eléctrico destaca la osadía cromática durante el After Party de los Oscars de Vanity Fair 2022 (REUTERS/Danny Moloshok)

Vestida de azul eléctrico de pies a cabeza, Kim lució, durante el After Party de los Oscars de Vanity Fair en 2022 un vestido largo ajustado con cola y mangas que llegaban hasta cubrir las manos como guantes.

Accesorizó con anteojos de sol blancos y pendientes plateados de gran tamaño. El cabello lo llevó recogido y tirante.

10- Total black y anonimato extremo

El total black y la cobertura completa de rostro y cuerpo subrayan el anonimato extremo en la Met Gala de 2021 (AFP)

Por último, en la Met Gala de 2021, Kardashian se presentó en un conjunto negro de vestido ajustado de manga larga y leggings, que cubrían también la cabeza y el rostro con el mismo tejido. El vestido terminó en una cola larga y fluida, acompañado por botas negras.