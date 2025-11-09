Kim Kardashian ya se había estrenado como actriz en proyectos como 'American Horror Story: Delicate'. / Archivo

LOS ÁNGELES.– Kim Kardashian anunció que no logró aprobar el examen de abogacía del estado de California, al que se presentó los días 29 y 30 de julio.

La empresaria y estrella televisiva de 45 años compartió los resultados en sus historias de Instagram, donde reflexionó sobre su proceso y aseguró que este revés no la detendrá en su objetivo de convertirse en abogada.

Estado actual de Kim Kardashian en su carrera legal

«Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en televisión», escribió con humor. Sin embargo, dejó claro que seguirá intentándolo: «Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación».

El examen de California es considerado uno de los más difíciles de Estados Unidos. Consta de cinco ensayos, una prueba de desempeño y 200 preguntas de opción múltiple. Cada año, cerca de 16.000 aspirantes se presentan, y la tasa de aprobación es relativamente baja.

Kardashian inició su recorrido legal en 2018, inspirada por el legado de su padre, Robert Kardashian, recordado por su papel en el caso O. J. Simpson.

Quizas te interese: Vitalina Feliz inspira a mujeres con su conferencia “Primero Yo: el poder de elegirme, cuidarme y brillar”

En lugar de asistir a una escuela de leyes tradicional, optó por un programa alternativo autorizado en California que permite estudiar bajo la supervisión de abogados en ejercicio. Gracias a esta modalidad, completó más de 5.000 horas de formación práctica en un bufete de San Francisco, bajo la guía de la abogada Jessica Jackson.

Durante este tiempo, Kim equilibró su estudio con la maternidad, la gestión de sus negocios y sus apariciones en televisión. En 2021 superó el llamado baby bar, un examen preliminar que representa un importante paso para los estudiantes que siguen la ruta alternativa.

A pesar del resultado reciente, Kardashian expresó sentirse orgullosa de su progreso y motivada para continuar. «No haber aprobado no significa fracasar; estuve muy cerca y eso me impulsa a seguir adelante», afirmó.



Además de su preparación legal, Kim ha trabajado activamente en proyectos de reforma penitenciaria y ha colaborado en campañas para la conmutación de sentencias injustas. Su compromiso con la justicia también se refleja en la ficción, ya que protagoniza la serie All´s Fair, donde interpreta a una abogada de divorcios.

«Me dijeron que este camino era casi imposible, pero seguiré hasta lograrlo», concluyó la empresaria, decidida a cumplir su sueño de ejercer la abogacía.