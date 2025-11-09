Santo Domingo. – En un ambiente lleno de energía, autenticidad y conexión femenina, la empresaria y fundadora de Vitalina Stética & Spa, Vitalina Feliz de Núñez, ofreció la conferencia “Primero Yo: el poder de elegirme, cuidarme y brillar”, una experiencia transformadora que motivó a las asistentes a priorizar su bienestar emocional, físico y espiritual.

El encuentro se realizó la noche del 6 de noviembre en The Box Working Space, y reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal, quienes se dieron cita para reflexionar sobre la importancia de detenerse, respirar y dedicarse tiempo de calidad.

“Estamos celebrando los seis años de nuestra sucursal de Arroyo Hondo, y para conmemorar este aniversario quisimos hacer algo más allá de lo estético: una experiencia de empoderamiento para mujeres que, además de ser exitosas en lo laboral y social, también merecen cuidarse y brillar desde adentro”, expresó Vitalina Feliz, propietaria de Vitalina Stética & Spa, con más de 19 años de trayectoria y dos sucursales activas en Santo Domingo.

Con un mensaje cálido y real, Vitalina recordó que antes de cuidar al mundo, hay que aprender a cuidarse a una misma, reafirmando así la esencia que distingue a Vitalina Stética & Spa: promover el bienestar integral, la belleza consciente y la conexión con el propio ser.

La conferencia marcó un momento significativo para la marca, que actualmente ofrece una amplia gama de servicios faciales, corporales, depilaciones, días de spa, tratamientos con láser, radiofrecuencia, masajes relajantes y rituales de bienestar personalizados, diseñados para cuidar la piel y el cuerpo desde el amor propio.

El evento concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento por parte de las asistentes, quienes describieron la noche como una experiencia de autocuidado, inspiración y renovación.

Para conocer más sobre los servicios y próximos eventos, las interesadas pueden seguir las redes sociales @VitalinaSteticaSpa o visitar cualquiera de sus sucursales:

• Plaza Botanika, Local 6-A, 1er piso, Arroyo Hondo.

• Plaza Paseo de la Churchill, Local 5-B, 2do piso, Av. Winston Churchill esquina Roberto Pastoriza.