El cine joven dominicano suma un nuevo espacio de impulso con el nacimiento del Festival de Cortometrajes KINETIQ, una iniciativa que apuesta por la formación, exhibición y visibilización de nuevos talentos del audiovisual.

La primera edición del evento se celebrará del 19 al 21 de junio en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial, con una programación que combinará actividades formativas en horario matutino y proyecciones durante las tardes y noches.

Impulsado por la plataforma Cinéate y dirigido por Taína Rodríguez, KINETIQ surge como un espacio independiente enfocado en conectar a realizadores emergentes con audiencias, instituciones y actores clave de la industria cinematográfica local, en un contexto de crecimiento sostenido del cine dominicano.

El festival abrió su convocatoria dirigida a jóvenes creadores en distintas etapas de desarrollo, incluyendo estudiantes, egresados y realizadores en formación. Las obras podrán postularse en categorías como cortometraje internacional de ficción, así como producciones dominicanas de ficción, animación, documental, estudiantil y preuniversitaria.

El festival cuenta con el respaldo de instituciones y aliados como la Dirección General de Cine (DGCINE), la Asociación Dominicana de Escuelas de Cine, Comunicación Audiovisual y Multimedia, además de productoras y espacios culturales vinculados a la industria.