La Ciudad Colonial de Santo Domingo, un lugar de gran belleza gracias a su rica historia, su impresionante arquitectura y su agradable ambiente.
Como la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, exhibe una arquitectura deslumbrante influenciada por sus monumentos antiguos y renacentistas.
El Alcázar de Colón, construido con piedras grises y hermosos arcos, y la Plaza de España, donde se puede admirar la arquitectura, son ejemplos destacados.
La combinación de elementos antiguos y modernos contribuye a su encanto único.
Además de sus edificios históricos y calles adoquinadas, la Zona Colonial ofrece un ambiente animado con restaurantes, tiendas y música dominicana en espacios públicos como la Plaza de España y la Calle El Conde.
Esta ciudad te invita a un viaje a través de las palabras, explorando las encantadoras librerías que se esconden entre las calles históricas y fachadas llenas de encanto.
Caminar por la Ciudad Colonial también es viajar a través de las palabras. En sus calles, entre fachadas históricas y esquinas llenas de encanto, se esconden librerías que invitan a detener el paso, hojear con calma y dejarse inspirar por la cultura dominicana.
📍 Mamey Librería Caribeña (Calle Las Mercedes 315)
Un rincón que combina arte, literatura y una atmósfera acogedora que inspira desde que entras.
📍 Librería La Trinitaria (Calle Arzobispo Nouel 160)
Un espacio donde la identidad nacional, la historia y el pensamiento crítico se encuentran en cada estante.
📍 Librería La Filantrópica (Calle Las Mercedes 151)
Una joya cultural con más de ochenta años, símbolo de la tradición literaria dominicana.
📍 Sociedad Dominicana de Bibliófilos (Calle Las Damas 106)
Un tesoro para los verdaderos amantes de los libros raros y las ediciones especiales.
📍 Librería Avante (Calle Arzobispo Nouel 53)
Moderna, diversa y abierta a nuevas generaciones de lectores.
“Cada librería es una puerta abierta a la historia y creatividad. Son espacios donde la lectura se mezcla con el arte y la vida cotidiana de la zona”, destacan los organizadores de Tu Ciudad Colonial.
La iniciativa forma parte de la serie #BuscandoEnLaZona, que promueve actividades culturales, gastronómicas y patrimoniales para que residentes y visitantes redescubran la Ciudad Colonial desde nuevas perspectivas.
📖✨ Este fin de semana, el plan perfecto puede empezar con un libro y terminar con una historia por contar.