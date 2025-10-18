La Ciudad Colonial de Santo Domingo, un lugar de gran belleza gracias a su rica historia, su impresionante arquitectura y su agradable ambiente.

Como la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, exhibe una arquitectura deslumbrante influenciada por sus monumentos antiguos y renacentistas.

El Alcázar de Colón, construido con piedras grises y hermosos arcos, y la Plaza de España, donde se puede admirar la arquitectura, son ejemplos destacados.

La combinación de elementos antiguos y modernos contribuye a su encanto único.

Además de sus edificios históricos y calles adoquinadas, la Zona Colonial ofrece un ambiente animado con restaurantes, tiendas y música dominicana en espacios públicos como la Plaza de España y la Calle El Conde.

Esta ciudad te invita a un viaje a través de las palabras, explorando las encantadoras librerías que se esconden entre las calles históricas y fachadas llenas de encanto.

¿Buscando qué hacer este fin de semana? Caminar por la Ciudad Colonial también es viajar a través de las palabras. En sus calles, entre fachadas históricas y esquinas llenas de encanto, se esconden librerías que invitan a detener el paso, hojear con calma y dejarse inspirar por la cultura dominicana.

📍 Mamey Librería Caribeña (Calle Las Mercedes 315)

Un rincón que combina arte, literatura y una atmósfera acogedora que inspira desde que entras.

📍 Librería La Trinitaria (Calle Arzobispo Nouel 160)

Un espacio donde la identidad nacional, la historia y el pensamiento crítico se encuentran en cada estante.

📍 Librería La Filantrópica (Calle Las Mercedes 151)

Una joya cultural con más de ochenta años, símbolo de la tradición literaria dominicana.

📍 Sociedad Dominicana de Bibliófilos (Calle Las Damas 106)

Un tesoro para los verdaderos amantes de los libros raros y las ediciones especiales.

📍 Librería Avante (Calle Arzobispo Nouel 53)

Moderna, diversa y abierta a nuevas generaciones de lectores.

“Cada librería es una puerta abierta a la historia y creatividad. Son espacios donde la lectura se mezcla con el arte y la vida cotidiana de la zona”, destacan los organizadores de Tu Ciudad Colonial.

La iniciativa forma parte de la serie #BuscandoEnLaZona, que promueve actividades culturales, gastronómicas y patrimoniales para que residentes y visitantes redescubran la Ciudad Colonial desde nuevas perspectivas.

📖✨ Este fin de semana, el plan perfecto puede empezar con un libro y terminar con una historia por contar.