Kinito Méndez incursiona en la salsa

Kinito Méndez, cuyo nombre es sinónimo de autenticidad y alegría en la música, ha construido una carrera marcada por la constancia y el talento inigualable

Santo Domingo.– El merenguero dominicano kinito Méndez sorprendió al público con su incursión en el género salsa al interpretar el tema “Pa’l Bailador”, incluido en el álbum homenaje “En Barranquilla Me Quedo”, dedicado al legado del fenecido artista colombiano Joe Arroyo.

La producción reúne a importantes figuras de la música tropical y ha generado comentarios positivos tanto en República Dominicana como en otros países, tras el lanzamiento promocional del tema interpretado por el denominado “Hombre Merengue”.

La propuesta musical recibió elogios del maestro Ramón Orlando, quien destacó la calidad del arreglo y la interpretación del artista dominicano.

“Esto sí es salsa. Tremendo arreglo y excelente interpretación de Kinito Méndez”, expresó Ramón Orlando sobre el sencillo.

Por su parte, Kinito Méndez manifestó sentirse honrado de formar parte de la producción homenaje a Joe Arroyo, a quien definió como uno de los artistas más influyentes de la salsa colombiana.

El álbum “En Barranquilla Me Quedo” fue producido por los músicos José Gaviria y Milton Salcedo, y cuenta con la participación de reconocidos intérpretes como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Eddy Herrera y José Alberto El Canario.

Con esta interpretación, Kinito Méndez amplía su trayectoria artística y demuestra versatilidad musical al asumir uno de los temas emblemáticos del repertorio de Joe Arroyo a ritmo de salsa.