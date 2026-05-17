República Dominicana continúa consolidándose como un destino gastronómico de clase mundial y para celebrarlo, recientemente contó con la visita de Jason Santos, director de Educación de JUSTIN Vineyards & Winery y Lewis Cellars.

Reconocido por su trayectoria en la industria de hospitalidad de lujo y educación en vinos, Santos encabezó varias experiencias exclusivas dirigidas a aficionados, profesionales de la industria y amantes del vino, que incluyeron catas guiadas, talleres educativos y encuentros diseñados para profundizar en el conocimiento y apreciación de vinos de alta gama.

Elías Distribución llevó a cabo eventos educativos sobre los vinos JUSTIN y Lewis como parte de la visita de Santos. Omar Elías, presidente de la empresa distribuidora Elías Distribución, destacó la importancia de este tipo de iniciativas educativas para el desarrollo del ecosistema gastronómico local.

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“La visita de Jason Santos representó una valiosa oportunidad para continuar elevando la cultura del vino en República Dominicana. En Elías Distribución, creemos firmemente en la educación como motor de crecimiento para la industria, y nos enorgullece apoyar experiencias que conectan a profesionales y consumidores con el conocimiento, la excelencia y la pasión detrás de cada vino”, señaló.

Jason Santos cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la hospitalidad y el vino. Antes de unirse a JUSTIN Vineyards & Winery, se desempeñó como Fine Dining Manager y Sommelier en el Ritz-Carlton, Half Moon Bay, un resort galardonado con la distinción Forbes Five-Star, y como director de Administración para un grupo restaurantero en Sonoma County.

Su carrera lo ha llevado a través de Estados Unidos, desarrollando una visión integral del servicio de lujo y la cultura del vino. “Es un honor visitar la República Dominicana y formar parte de un evento que celebra la riqueza culinaria y la pasión por el vino. Espero poder compartir conocimientos, experiencias y la historia detrás de cada botella con una audiencia tan vibrante y entusiasta,” expresó Santos.

Santos es Certified Sommelier por el Court of Master Sommeliers y graduado del Culinary Institute of America, donde obtuvo su grado en artes culinarias. En su rol actual, lidera experiencias de degustación premium, desarrolla notas de cata para nuevas añadas y dirige iniciativas educativas tanto internas como externas para las marcas de vino de The Wonderful Company, incluyendo JUSTIN Vineyards & Winery, Lewis Cellars y Landmark Vineyards.

Además, ha sido pieza clave en el desarrollo de estándares de servicio y programas de capacitación que contribuyeron a que The Restaurant at JUSTIN obtuviera prestigiosos reconocimientos como una estrella MICHELIN, Forbes Five-Star y AAA Five-Diamond.

Desde su llegada al mercado dominicano en el 2025, ambas bodegas han experimentado un crecimiento sostenido enmarcado por la preferencia de consumidores, chefs, propietarios de restaurantes y sommeliers, entre otros entusiastas del vino, ayudando al fortalecimiento de estas marcas en el mercado. Los vinos JUNTIN y Lewis representan bodegas de alta gama ampliamente premiadas en competencias internacionales.