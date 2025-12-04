Kris Jenner revela que su nariz es «lo único real» después de su lifting facial en París

EEUU.- Kris Jenner volvió a acaparar titulares tras hablar con total franqueza sobre los procedimientos estéticos que ha elegido a lo largo de los años.

Procedimientos estéticos de Kris Jenner

En el último episodio de The Kardashians, estrenado el jueves 4 de diciembre, la matriarca del clan Kardashian-Jenner bromeó con que su nariz es «probablemente lo único real» que queda en su rostro después de múltiples intervenciones, incluida su más reciente lifting facial.

El comentario surgió durante una conversación con Kim Kardashian mientras ambas recorrían París. Madre e hija repasaron abiertamente sus cirugías y retoques, un tema que la familia ha abordado con frecuencia desde que su imagen pública despegó hace más de una década.

Quizas te interese: Karol G presenta «La Premiere»: El especial de «Tropicoqueta» se estrenará por Color Visión

Según relató Kris, su nuevo lifting facial fue realizado por el reconocido cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York, un procedimiento que ya había insinuado meses antes.

La charla también incluyó un momento de humor, cuando Kim insistió en que sus dientes son completamente naturales, pese al uso extendido de carillas entre celebridades.

Frente a ello, Kris bromeó pidiendo a su hija que se «inclinara», haciendo alusión a las persistentes especulaciones sobre el famoso trasero de Kim, un gesto que provocó risas entre ambas.

Despedida de soltera

La apariencia renovada de la empresaria no pasó desapercibida tras su asistencia a la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos en París, en mayo.

Las imágenes del evento generaron múltiples comentarios acerca del cambio en su rostro, lo que incrementó el interés mediático por confirmar qué procedimiento se había realizado.

Semanas más tarde, Jenner aclaró las dudas durante una entrevista con Vogue Arabia, donde detalló que se trataba de su segundo lifting facial, efectuado aproximadamente 15 años después del primero.

Mejor versión

Kris explicó en esa conversación que, para ella, «ser la mejor versión de uno mismo» implica tomar decisiones que la hagan sentir cómoda y en armonía con la imagen que desea proyectar.

Además, defendió la transparencia con la que aborda estos temas, afirmando que compartir sus experiencias puede servir de guía para personas que atraviesan inseguridades físicas. Recordó que su familia ha mostrado numerosos procedimientos médicos en pantalla incluida su cirugía de cadera como una forma de abrir conversaciones y presentar situaciones reales ante la audiencia.