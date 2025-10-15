La ADP y la suspensión de clases en Tenares

Eduardo Hidalgo

Presidente de la ADP

La seccional de Tenares mancha más la reputación del gremio con la suspensión de la docencia que ha anunciado en el municipio en protesta por la supuesta suspensión de la rehabilitación de varios centros. Inconcebible que la decisión se adoptara en forma unilateral, además de que concuerda con el espíritu de la ADP.

Faride Raful

Ministra Interior y Policía

Si la Policía coopera en la investigación de la matanza de La Barranquita, como dijo, ¿Cuál es la razón por la que no se ha identificado al agente que se afirmó resultó herido durante el desmentido intercambio de disparos? O por la que no se ha retractado de la falsa versión que ofreció sobre la ejecución, según el Ministerio Público, de las cinco personas.

Diane Keaton

Actriz estadounidense

Con su muerte a los 79 años de edad el cine pierde a una de las actrices más icónicas de los últimos tiempos. Una generación la recuerda como estrella de Annie Hall, por la que ganó un Oscar, pero otros por su papel como Kay Adams en El Padrino. En sus muchas películas descolló siempre por su personalidad.