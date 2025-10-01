Escuelas sin uniformes: ¿Un problema de comunicación?

Eduardo Hidalgo

Presidente de la ADP

Tras la afirmación del Inabie de que estudiantes de las 6,272 escuelas han recibido los uniformes y la utilería educativa completa ha debido retractarse o documentar su denuncia sobre los supuestos inconvenientes en el proceso. Había dicho que estudiantes solo de 900 escuelas habían recibido uniformes.

Eric Adams

Alcalde de Nueva York

Sus posibilidades de ganar la reelección como candidato independiente eran tan escasas que optó por bajarse de la carrera. A pesar de su apoyo a los inmigrantes y su buena gestión el candidato demócrata no se ha convertido en el gran favorito del electorado. Con su salida los dominicanos pierden a un gran amigo, pero echarse a un lado era lo más sensato.

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México

Su popularidad de alrededor de un 80 % valida la serenidad y ecuanimidad que ha observado en su primer año en el poder. Antes que la confrontación con Donald Trump se ha inclinado por el diálogo en defensa de los intereses de su país. La prudencia con que se ha manejado ha evitado conflictos a México.