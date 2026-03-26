El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Víctor Hugo Hernández, advirtió que el país enfrenta una crisis en el sector

Santo Domingo.— Representantes de distintos gremios respaldaron las demandas de los profesionales agropecuarios, al exigir mejores condiciones de trabajo para el sector.

El apoyo fue expresado durante una asamblea en la que participaron dirigentes como Eduardo Hidalgo, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); Luciano Robles, de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas; Máximo Martínez, de la regional del Distrito del Colegio Médico Dominicano y Teófilo Vásquez, de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA-RD).

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Víctor Hugo Hernández, advirtió que el país enfrenta una crisis en el sector y criticó la falta de una agenda clara por parte de las autoridades agrícolas.

Advierten crisis y anuncian movilizaciones

Hernández sostuvo que el conflicto laboral entre el Estado y los profesionales técnicos limita la capacidad de respuesta ante una coyuntura compleja, al tiempo que calificó la situación como un tema de seguridad nacional.

También te puede interesar:

Asimismo, anunció que la ANPA intensificará su plan de lucha junto a gremios y sectores campesinos, incluyendo movilizaciones en distintas regiones del país, así como marchas hacia el Congreso Nacional y el Palacio Nacional.

Llamado al Gobierno

El dirigente reiteró su llamado al presidente Luis Abinader para que atienda las demandas del sector sin más demoras.

Afirmó que no se puede exigir al agro garantizar la seguridad alimentaria en medio de una crisis internacional, mientras —según dijo— se mantiene paralizado por falta de atención gubernamental.