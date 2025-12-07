La brisa navideña ya llegó al municipio de Azua de Compostela gracias a la gestión cercana y humanista de su Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Rafael Hidalgo, quien ha puesto especial atención en llevar bienestar y alegría a las familias durante esta temporada navideña.

En ese espíritu, el Ayuntamiento se convirtió en uno de los primeros municipios del país en realizar el pago de la regalía pascual a todos sus colaboradores municipales, cumpliendo con anticipación este compromiso y brindando tranquilidad económica a cientos de hogares azuanos.

El alcalde destacó que este pago temprano, siguiendo las disposiciones de la Presidencia de la República, busca que cada servidor público pueda prepararse y disfrutar de la época con mayor serenidad.

“El espíritu navideño comenzó a soplar temprano este año. La brisa de Navidad llegó a Azua y queremos que cada empleado municipal la sienta en su hogar. Este pago es más que un compromiso: es nuestra forma de agradecer el trabajo y la dedicación de nuestra gente”, expresó.

Además, para fortalecer el ambiente festivo, el Ayuntamiento realizó el pasado 3 de diciembre un concierto en conjunto con PROPEEP en el parque central, donde se presentaron los reconocidos artistas José Verás y Krisspy, llevando música y entusiasmo a la comunidad.

Como parte de la agenda cultural navideña, este 5 de diciembre se celebró la megaparranda en el parque central de Azua, con la participación de Toño Rosario, Eddy Herrera y Stefany Constanza, un evento realizado para llenar de energía y unión a todos los asistentes.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su cercanía con la comunidad y su compromiso de promover una Navidad llena de paz, esperanza y unión familiar.