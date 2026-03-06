Santo Domingo. – En medio de los debates internacionales sobre la crisis haitiana y sus repercusiones en la región, el documental “La caída de una isla” propone una mirada analítica sobre la compleja relación entre Haití y la República Dominicana.

Dirigida por Ivanna Moreno, la producción busca aportar al debate académico y social sobre la dinámica binacional de la isla de Santo Domingo, en un contexto donde, según sus creadores, la opinión pública internacional suele simplificar los factores históricos, políticos y sociales que influyen en la realidad del territorio compartido.

El audiovisual cuenta con la participación del académico y experto en geopolítica Iván Gatón, quien plantea la necesidad de que los intelectuales dominicanos participen activamente en la construcción de la narrativa internacional sobre la crisis haitiana y su impacto en el país.

Durante su intervención en el documental, Gatón advierte sobre lo que considera campañas de descrédito que, a su juicio, omiten la carga económica, social y humanitaria asumida por la República Dominicana frente al colapso institucional del Estado haitiano.

“El país debe actuar con rigor y prudencia para evitar que se sigan promoviendo visiones distorsionadas sobre nuestra realidad”, expresa el especialista en uno de los segmentos del metraje.

Por su parte, la directora Ivanna Moreno explicó que el proyecto no se limita a la exposición de datos, sino que intenta mostrar el componente humano, histórico y social que ha marcado la relación entre ambas naciones.

“La intención es aportar conocimiento a quienes viven fuera del país y desconocen las dinámicas reales que se desarrollan en la isla”, señaló la productora.

Una radiografía de la crisis

El documental examina diversos aspectos vinculados a la crisis haitiana, entre ellos la presión sobre el sistema de salud pública dominicano, el impacto de la migración irregular, los desafíos del comercio fronterizo y las implicaciones de la crisis institucional haitiana en la seguridad regional.

Lo que inicialmente surgió como un proyecto académico relacionado con una asignatura de cine evolucionó hacia una producción de enfoque geopolítico dirigida principalmente al público angloparlante. Por ello, el audiovisual incluye subtítulos en inglés con el objetivo de alcanzar audiencias académicas, políticas y sociales en Estados Unidos.

Estreno internacional

El estreno mundial de “La caída de una isla” está previsto para el 12 de marzo en el Suffolk County Community College, en Nueva York, desde donde iniciará un recorrido por festivales internacionales antes de ser puesto a disposición del público general a través de la plataforma YouTube.

Más allá de su valor informativo, la producción busca fomentar una reflexión crítica sobre los enfoques internacionales frente a la crisis haitiana y su influencia en la percepción global de la República Dominicana.