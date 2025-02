La doctrina martiana y Haití

Frecuentemente mis crónicas generan reacciones de lectores que me contestan por privado, exponiendo coincidencias o disidencias. Aunque no ha sido solicitado, me siento en el deber de contestar algunas críticas.

Respecto a mi trabajo del 26 de enero titulada “Jean-Jacques Dessalines, el peor de los tiranos”, H.M. me responde diciendo que si el fundador del estado haitiano hubiese sido blanco, estuviera considerado uno de los personajes más venerados de la historia. Queriendo decir que los crímenes cometidos por este, no se le cargaran si fuera de raza blanca.

Y yo, contestatario, no comparto sus dichos y le respondo confrontando la doctrina del apóstol José Martí, con las agresiones militares, durante más de 50 años, de Haití a Santo Domingo.

El ilustre prócer cubano, dijo: “Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes, sino criminales’’.

Y por si ha olvidado lo que ya conoce, le hago dos recuerdos y algunas preguntas:

1- Lo que Haití accionó contra Santo Domingo fueron guerras agresivas, violación de soberanía, perpetración de genocidio y despojo de tierras.

2- El pasado 27 de enero se cumplieron 80 años de que las tropas soviéticas liberaran el campo de prisioneros de Auschwitz, en Polonia. Consecuencia de eso, fueron perseguidos, sentenciados y ejecutados los culpables del genocidio de más de 1 millón de personas, incluidos niños.

Las preguntas: 1. ¿Eran negros Rudolf Höss, Arthur Liebehenschel, Richard Baer, ideólogos y ejecutores de ese campo de exterminio?

2. ¿Acaso por el color blanco de su piel, y raza europea, el tribunal los absolvió?

3. ¿Los absolvió la historia?

Otras preguntas: Nikolaus “Klaus” Barbie, jefe de la Gestapo, ¿era negro? Fue ejecutado por sus crímenes. ¿Por qué no se tomó en cuenta su color?

¿Cómo se explica que siendo blanco, el carnicero de Lyon no figure como “uno de los personajes más venerados de la historia”?

La historia (H.M. lo sabe mejor que yo), expone los hechos; no hace juicios de personajes por color de piel. Una práctica recurrente de los creadores del Estado de Haití, era que sólo respetaban el derecho a la vida, dependiendo del color o raza de la persona.

Me cuestiona por no exponer dónde nació Dessalines ni cómo llegó a la isla. No sé si esta información ayuda: nació en un lugar llamado Grande-Riviere del Norte, y sus ancestros provienen de la veneranda África.

Es cierto que nuestra parte oriental estaba usurpada por franceses, y que el decreto que H.M. cita fue emitido, pero no se conoce de ningún ciudadano haitiano que cayera secuestrado, vendido o asesinado por consecuencia de ese adefesio colonialista.

Además, ¿justificaría el decreto del usurpador francés Ferrand, la matanza de miles de dominicanos por parte de Dessalines y Christophe?

¿Algún dominicano, o haitiano, puede justificar, en el contexto de ese decreto, el genocidio de los 40 niños de Moca?

A mí, desde que conocí la historia, me duelen esas vidas. Por eso escribo para ellos.

Debo decir que, cuando nombro los crímenes cometidos por haitianos, alguien responde argumentando «este es racista».

Recuerdo que una vez, estando en Uruguay, mientras degustaba un café con mi amigo el afamado cantante Numa Moraes en el Teatro Solís, tuve que enfrentar a una funcionaria de un organismo internacional que me espetó el supuesto racismo de los dominicanos frente a inmigrantes haitianos.

Entiendo que para ella, los haitianos son inmaculados, víctimas de la Francia del siglo XlX y de los dominicanos de hoy y de ayer, y que es manifestación racista hablar de su pasado.

Para mí, un pueblo que olvida su historia, está llamado a repetirla. El dominicano sabe perdonar, y ha perdonado, pero sin olvido de su pasado. El daño mayor que se le hace a un pueblo es borrarle la memoria.