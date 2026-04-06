La esposa de Terry Crews revela que padece Parkinson: “Tardaron tres años en diagnosticarme”

Estados Unidos.- Rebecca King-Crews, esposa del actor Terry Crews, reveló públicamente este lunes que padece la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2015, seis años antes de superar un cáncer de mama.

La cantante de 60 años compartió su experiencia en una entrevista exclusiva con el programa Today, donde también informó que se sometió recientemente a un procedimiento médico para aliviar sus síntomas.

“Me siento bien. Puedo escribir mi nombre y mis fechas, y puedo escribir con mi mano derecha por primera vez en probablemente tres años”, declaró King-Crews.

Decisión de hablar públicamente

La cantante explicó que decidió hacer pública su situación ahora porque busca dar a conocer el procedimiento al que se sometió y brindar esperanza a otras personas con Parkinson. “Quería potencialmente hacerlo más accesible para otros, porque es una cirugía costosa y aún no está cubierta por el seguro. Y quiero dar esperanza a las personas con Parkinson, porque creo que vamos a encontrar la cura”, señaló.

Síntomas iniciales y diagnóstico

Los primeros síntomas aparecieron alrededor de 2012, comenzando con un leve entumecimiento en el pie izquierdo mientras hacía ejercicio, que luego provocó cojera.

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Su entrenador personal notó que su brazo izquierdo no se balanceaba al caminar, y más tarde descubrió un temblor en la mano al aplicarse brillo labial.

“Supe que era un temblor porque mi abuela tenía temblores”, contó.

El diagnóstico no fue inmediato: un médico descartó los síntomas como ansiedad, y un neurólogo tampoco logró identificarlos. Tras tres años y múltiples consultas, un especialista en Parkinson confirmó finalmente la enfermedad.

“No es inusual que a nosotras, las mujeres, nos digan que todo es estrés. Pedí derivaciones y las obtuve. Y tardaron tres años en diagnosticarme”, afirmó.

El temblor fue el síntoma más limitante, dificultando tareas cotidianas como maquillarse o cepillarse los dientes. Aun así, durante ese período, continuó trabajando en un libro, un álbum y una línea de ropa.

“Solo sigue caminando. Solo sigue adelante. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Creo que no te acuestas a morir porque te dieron un diagnóstico”, expresó.

Procedimiento médico y resultados

El 4 de marzo, King-Crews se sometió a un ultrasonido focalizado bilateral, un procedimiento no invasivo aprobado por la FDA para pacientes con Parkinson avanzado.

El dispositivo, Exablate Neuro, emite ondas de ultrasonido guiadas por resonancia magnética hacia áreas específicas del cerebro vinculadas a los síntomas de movimiento.

Tras la intervención, realizada en un hemisferio cerebral, Rebecca reportó mejoras: desapareció el temblor en su lado derecho, mejoró su equilibrio y pudo reducir la medicación. Sin embargo, aclaró que no es una cura y que continuará con tratamiento farmacológico. Tiene programada una segunda intervención en septiembre, esta vez en el hemisferio izquierdo.

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Apoyo de Terry Crews

Terry Crews, casado con Rebecca desde julio de 1989, se mostró visiblemente emocionado durante la entrevista en Today.

“Cuando dicen en la salud y en la enfermedad, esta es la batalla para la que fuimos diseñados para luchar juntos. Donde ella es débil, yo soy fuerte. Donde yo soy débil, ella es fuerte. Nos hemos construido mutuamente así por casi 37 años”, declaró.

El actor describió a su esposa como “un superhéroe” y “la roca de nuestras vidas”, y confesó estar conmovido al ver a Rebecca escribir su nombre por primera vez en tres años.

La pareja tiene cinco hijos: Naomi, Azriél, Tera, Wynfrey e Isaiah. Rebecca King-Crews había superado previamente un cáncer de mama en estadio 1 en 2020, tras someterse a una doble mastectomía.

Fuente Infobae