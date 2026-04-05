Tori Spelling y siete niños resultan heridos en accidente automovilístico en California

California. – La actriz estadounidense Tori Spelling, reconocida por su papel en la serie “Beverly Hills, 90210”, sufrió un accidente automovilístico el jueves pasado mientras viajaba junto a siete niños en una carretera del sur de California. La información fue confirmada este domingo por su portavoz a la cadena NBC.

El incidente ocurrió en la ciudad de Temecula, cuando Spelling, de 52 años, conducía un vehículo en el que transportaba a siete menores: cuatro de sus hijos y tres amigos de la familia, aunque no se ha precisado cuáles de sus cinco hijos se encontraban a bordo. Las edades de los hijos de la actriz oscilan entre los 9 y los 19 años.

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Accidente provocado por otro conductor

Según la portavoz de la actriz, el choque se produjo después de que otro conductor impactara el vehículo de Spelling al presuntamente cruzar un semáforo en rojo y a exceso de velocidad.

El Departamento del Alguacil del condado de Riverside reportó que al llegar a la escena encontraron dos vehículos severamente dañados y que todos los ocupantes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Estado de salud de los afectados

De acuerdo con el portal TMZ, que fue el primero en revelar el accidente, Spelling —hija del reconocido productor de televisión Aaron Spelling— y los siete niños fueron tratados por cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la evolución de los heridos.

Las autoridades informaron que la causa del accidente continúa bajo investigación.