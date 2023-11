La Farmacopea

En algún momento de la vida, todos hemos ingerido algún medicamento.

La aspirina ( acido acetil salicílico) lleva mas de cien años junto a los seres humanos. Hoy sabemos que tiene decenas de efectos: analgésicos ( mejora el dolor); antipirético ( reduce la fiebre); es antiagregante plaquetario ( protector cardiovascular previniendo trombos, es como si licuara la sangre) etc.

Ese salvavidas, en raras oportunidades, puede ser dañina, originando reacciones que pueden ser mortales.

Las raices , las hojas y otras partes de la floresta ( fitoterapia) contienen los principios activos a los que se le atribuyen poder curativo.

A veces cuando vemos a un perro seleccionar hojas para curar su diarrea debemos concluir que tanto los seres humanos como todas las especies de animales se auto medican…..

Aunque si en la modernidad preguntamos por la via de administración que el paciente prefiere que se utilice con fines terapéuticos, escucharemos respuestas varias: que me inyecten por las nalgas; las vitaminas me gustan dentro del suero y directo por las venas; a mí que me pongan supositorios y, los más cobardes: piden que sus pomadas sean de preferencia indoloras.

Los oídos, la nariz y los ojos enfermos encuentran en las gotas una refrescante y a veces mágica salida a sus molestias.

Se cree que después de las armas y los alimentos, los medicamentos constituyen el tercer gasto billonario diario en los patrones de consumo.

La automedicación, las prescripciones inducidas por los medios de comunicación y, en nuestra cultura: el consejo del vecino “comadre la rapidita es un cuchillo para esa resaca de su marido”….aventajan las prescripciones medicas.

Los medicamentos para los nervios tienen sus particularidades: unos son inyectados “ a la mala”. Tres vecinos a la fuerza agarran al muchacho que se ha salido de sus cabales. Acude la enfermera del barrio ,lo inyecta, siguiendo la” orientación telefónica de un psiquiatra”. Por suerte llego dormido al Hospital Psiquiátrico.

Otras veces, 40 gotas en una cucharada de miel de abejas utilizadas con el subterfugio de que se trata de un antigripal, resultan un Morfeo sin igual.

Ya están disponibles sedantes en tabletas, que chupadas su efecto es inmediato.

Hace muchos años disponemos para el control de pacientes con trastornos emocionales crónicos e incurables ( pero si controlables ), de inyecciones, que administradas una vez al mes, son capaces de producir un ajuste psico social en el paciente ,que lo convierte en un ser productivo que vuelve a estudiar y a trabajar , y lo mas emocionante: es que a veces, alcanzan conciencia de que están enfermos.

En mi especialidad paciente y familiar hacen trampas a su tratamiento: lo reducen o lo suspenden cuando se estabilizan.

Otros dejan debajo de la lengua su tableta y al más mínimo descuido la escupen.

Los beneficiados por planes sociales : venden las medicinas.

Algunas sectas dejan el tratamiento creyendo que la cura cura solo la produce Dios….

Brujos y curiosos preparan unas Dama juanas ( botellas con raíces y hojas especiales) y sustituyen un fármaco prescrito por un psiquiatra .

Termino con un testimonio que me ofreció mi colega Jose Ramon Baez Acosta como consejo para evitar el problema, enviando esta nota cariñosa al brujo:” Cucú no me le des nada por boca a nuestro paciente e insiste en que se tome mis medicinas”…