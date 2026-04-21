Santo Domingo.– El club San Lázaro se coronó campeón del Torneo de Baloncesto Juvenil U19 Femenino del Distrito Nacional, tras derrotar 88-36 al conjunto del Mauricio Báez en la final disputada en el polideportivo de Bameso.
El equipo lazareño dominó el partido de principio a fin, con parciales de 24-13 y 23-9 en la primera mitad para irse al descanso con ventaja de 47-22. En el tercer período amplió la diferencia a 69-31 (22-9) y cerró con un último cuarto de 19-5.
La ofensiva fue liderada por Yanail Puello, quien anotó 28 puntos, capturó siete rebotes y repartió cuatro asistencias. También destacaron Analiz Montero, con 17 tantos, siete rebotes y cinco asistencias; Ailyn De la Rosa, con doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes; y Chanersy Romero, con 10 unidades y 15 rebotes.
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Por el equipo derrotado, María Amparo encestó 14 puntos y tomó siete rebotes, Estefanny Guerrero sumó nueve unidades y Ashley Liz aportó ocho puntos con siete rebotes.
En el partido por el tercer lugar, el club Ensanche Luperón venció 59-57 a La Ciénaga, con 15 puntos de Karla Jiménez y 14 de Deborah Durán, mientras que María Cruz agregó 12 tantos.
En la causa perdida, Joanny Méndez registró 23 puntos y 16 rebotes, además de cuatro asistencias, y Marcell Jiménez aportó 11 puntos y 18 rebotes.
El torneo fue organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), y estuvo dedicado al ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos. La competencia se disputó por la Copa Seaboard.