Yanail Puello, quien comandó la voraz ofensiva de San Lázaro con 28 puntos. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El club San Lázaro se coronó campeón del Torneo de Baloncesto Juvenil U19 Femenino del Distrito Nacional, tras derrotar 88-36 al conjunto del Mauricio Báez en la final disputada en el polideportivo de Bameso.

El equipo lazareño dominó el partido de principio a fin, con parciales de 24-13 y 23-9 en la primera mitad para irse al descanso con ventaja de 47-22. En el tercer período amplió la diferencia a 69-31 (22-9) y cerró con un último cuarto de 19-5.

La ofensiva fue liderada por Yanail Puello, quien anotó 28 puntos, capturó siete rebotes y repartió cuatro asistencias. También destacaron Analiz Montero, con 17 tantos, siete rebotes y cinco asistencias; Ailyn De la Rosa, con doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes; y Chanersy Romero, con 10 unidades y 15 rebotes.

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Por el equipo derrotado, María Amparo encestó 14 puntos y tomó siete rebotes, Estefanny Guerrero sumó nueve unidades y Ashley Liz aportó ocho puntos con siete rebotes.

En el partido por el tercer lugar, el club Ensanche Luperón venció 59-57 a La Ciénaga, con 15 puntos de Karla Jiménez y 14 de Deborah Durán, mientras que María Cruz agregó 12 tantos.

En la causa perdida, Joanny Méndez registró 23 puntos y 16 rebotes, además de cuatro asistencias, y Marcell Jiménez aportó 11 puntos y 18 rebotes.

Edwin Castillo, presidente de Abadina, entrega la Copa Seaboard al equipo campeón U19 del club San Lázaro, que recibe Dimitri Mendoza. / Fuente externa.

El torneo fue organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), y estuvo dedicado al ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos. La competencia se disputó por la Copa Seaboard.

Castillo entregó el trofeo al equipo campeón, recibido por el presidente del club San Lázaro, Dimitri Mendoza, junto a directivos, cuerpo técnico y jugadoras.