La fe en Dios nunca hizo dudar a Eugenio Suárez

Miami.- El que más conectó jonrones en el 2025 en Grandes Ligas del roster venezolano fue Eugenio Suárez.

Independientemente de eso, tuvo que guardar su bate en la banca durante varios partidos en el certamen mundialista, pero lo utilizaron cuando realmente hacía falta y respondió con batazos inolvidables para más de 38 millones de venezolanos que hoy disfrutan de su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol.

Suárez conectó un doble remolcador de la carrera en el noveno episodio que definió el campeonato con victoria 3-2 de Venezuela sobre los Estados Unidos.

Grandes cosas

Suárez indicó que desde que inició el Clásico Mundial, respetó las decisiones del dirigente Omar López y trabajó para estar listo cuando la oportunidad se presentara.

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“Yo estaba confiado en mí, esperando el momento, siempre agarrado de Dios, sabía que en el equino había mucho talento y todos con el mismo propósito de ser campeones mundiales”, dijo Suárez en compañía de toda su familia durante la celebración del campeonato.

Merecida alegría

Si hay un país que merece este tipo de alegrías es Venezuela, dijo Eugenio Suárez por todas las vicisitudes que han atravesado recientemente.

“Es un momento especial, es lo más lindo de mi carrera. bonito. Este título nos une como nación. Dios ha sido bueno con todo un país que necesita alegría después de tantas cosas que han pasado y estoy seguro de que seguiremos mejorando”.

Un Apunte

Más que números

Suárez registró .200 en promedio de bateo con cinco ponches y apenas conectó cuatro hits en cinco partidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Dos de esos cuatro hits, fueron jonrones y uno de ellos fue contra Italia en el partido de semifinal y además el doble de ayer contra Estados Unidos, quizás sea el más recordado de su carrera.

“Sabía mi responsabilidad en ese turno, sé de mi talento y que tenía que ser paciente para que las cosas buenas llegaran. Los ponches seguirán, pero los jonrones también”.