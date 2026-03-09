La guerra Iranepstein

Hay un chiste buenísimo circulando a nivel mundial. Julio Iglesias llama a Trump y le dice: «Hermano, me están acusando aquí de abusar de varias jovencitas, y Trump le responde: Bombardea una islita por ahí».

Y este chiste resume lo que la inteligencia mundial piensa que está pasando con las guerras de distracción de Trump de su problema principal: los documentos de Epstein, que lo han incriminado, mencionándolo un millón de veces en los tres millones que hasta ahora se han dado a conocer.

En el último, Epstein le dice a su cómplice, Guislaine Maxwell: «Trump se ha pasado cuatro horas en mi casa con Virginia Jeffrey@, la muchacha de nadie que supuestamente se suicidó.

En otro le dice: «He conocido mucha gente mala y perversa en la vida, pero el peor es Trump, porque no tiene escrúpulos». Estos correos explican las guerras de distracción de Trump, comenzando por Venezuela y su ataque a los Obama, justo cuando se están dando a conocer los correos que la fiscal Bonndi trató de ocultarle al Congreso, por lo que ahora es posible que también vaya a la cárcel, junto con el hoy director del FBI, quien borró el testimonio de más de 800 víctimas.

Lo que le pueblo norteamericano está entendiendo es que si Epstein, como se sabe, era un agente del MOSSAD, y en su casa se filmaba a todo el que allí abusaba a las menores, caso del ministro Barak, de Israel, el cual evidenciaba en sus actos sexuales la violencia …que le caracterizaba en su accionar político, Trump es un prisionero del aparato de inteligencia de Israel que tiene suficientes evidencias fotográficas y fílmicas para que pueda perder la presidencia si las da a conocer.

Lo mismo intentaron hacer con Clinton, pero este denunció abiertamente a Netanyahu diciendo que él quería que USA le hiciera la guerra a Irán y pusiera los muertos y las armas y el no lo iba a permitir.

Ya veremos que otra comunicación se da a conocer que urja a Trump a atacar a Cuba, por lo pronto se acaba de publicar la correspondencia entre Epstein y el que violó sistemáticamente a las atletas del equipo de gimnasia de USA, de pedófilo a pedófilo donde lamenta estar preso mientras otros… Trump, están libre…Increíble, pero cierto!

Los norteamericanos también han constatado que los argumentos entre la justificación para acabar con Irak (5,000 soldados norteamericanos y un millón de muertos iraquíes) e Irán, es la misma: Fabricación de armas nucleares, aunque el caso de Irak la ONU estaba a punto de certificar que eso no era cierto; y en el caso de Irán, este había demostrado en la mesa de negociaciones que no estaba fabricando armas nucleares. Por eso, pudieron asesinar al presidente de Irán, su familia inmediata, incluyendo nietos, y a 49 de sus ministros.