La Liga de Portugal reconoce a Cristiano como ‘El mejor de siempre’

Cristiano Ronaldo de Portugal estrecha la mano del seleccionador Roberto Martínez tras ser sustituido durante el partido de clasificación del Grupo F para la Copa del Mundo 2026 entre Hungría y Portugal en el estadio Puskás Arena de Budapest, el martes 9 de septiembre de 2025. (AP Foto/Denes Erdos)

Lisboa.- En una gala organizada por la Liga de Portugal, Cristiano Ronaldo fue distinguido este miércoles con el premio “El mejor de siempre”, un reconocimiento que resalta el legado de una figura imprescindible del deporte y referente para millones de aficionados en todo el mundo.

Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los ‘Liga Portugal Awards’, que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio «es un gran orgullo».

«Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor», dijo el delantero portugués de 40 años.

También te puede interesar:

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano «marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial».

«Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas.

Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre'», escribió.