El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) llamó hoy a poner atención al sector eléctrico, tomando las medidas requeridas para gestionar los niveles de riesgo.

“Ese apagón de anoche es algo frustrante, que en estos momentos siga ocurriendo es preocupante, sin embargo, es un evento extraordinario que siempre puede ocurrir. Ahora bien, esa interrupción uno la vincula con la del año pasado y entonces cuestiona cómo va la estabilidad del sistema”, afirmó César Dargam, vicepresidente del CONEP, durante su participación en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, canal 9.

Cree que, aunque hubo una reacción inmediata para restablecer el servicio, se debe profundizar en las causas, incluso utilizando expertos internacionales para evaluar la calidad del sistema.

El dirigente empresarial explicó que el esquema dominicano se compone de generación, transmisión y distribución, y que en cada área existe una necesidad importante de recursos y financiamiento que permitan realizar las inversiones para evitar situaciones como la de ayer.

Dargam sostiene que esta situación abre una oportunidad para que el tema sea abordado no de manera coyuntural, sino de forma estructural.

Distribución

El dirigente empresarial señaló que en República Dominicana debe darse un diálogo sobre la distribución de electricidad, pues es necesario transparentar dónde están las pérdidas.

“Es un tema de políticas de Estado que hay que transparentar. A la discusión de la distribución hay que ponerle atención”, añadió Dargam.

Sostiene que estos temas conducen a una reforma fiscal, “porque hablar de resolver el desorden en el sector eléctrico, mejorar infraestructuras y dinamizar la economía requiere que el Estado disponga de los recursos necesarios”.

Impacto del apagón

Un apagón a gran escala afectó ayer el 65 % del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La falla, que inició alrededor de las 11:00 de la mañana, dejó ciudades y comunidades a oscuras, afectando diversas actividades productivas, educativas y sociales. Aunque la energía regresó en algunos lugares a las 5:00 de la tarde, una gran parte del país la recibió pasadas las 9:00 de la noche, generando descontento e indignación.

La falta de electricidad también mantuvo incomunicadas a miles de personas debido a la descarga de sus dispositivos móviles. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente la causa del colapso, aunque de forma preliminar indicaron que se debió a una falla técnica.

El Organismo Coordinador (OC) del SENI reportó una caída que provocó un desvío en la generación de más de 1,703.3 megavatios, lo que refleja el desplome del 65 % de la energía prevista para esa hora. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) comunicó que activó los protocolos de emergencia para la estabilización y recuperación total del servicio.

Sin causa aún

Todavía al cierre de esta edición se esperaba que el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) emitiera un informe sobre la situación actual del sistema, aunque el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó a El Nacional que el suministro ya volvió a la normalidad. No obstante, aún se desconoce la causa técnica del apagón general.