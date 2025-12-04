Dominicanos ausentes que llegan al país por Navidad y Año Nuevo por la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas JFPG. /Foto de archivo

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. En medio de la algarabía y a ritmo de merengue, miles de dominicanos ausentes están llegando al país desde diversos destinos para pasar las Navidades y Año Nuevo con sus familiares y amigos.

Todos los vuelos de las distintas líneas aéreas están llegando repletos de viajeros desde diversas naciones, especialmente dominicanos que aprovechan las facilidades otorgadas por el Gobierno, que les permiten traer artículos y regalos por un monto de 5,500 dólares.

Un gran porcentaje de los dominicanos procede desde Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Atlanta, Filadelfia, así como desde Puerto Rico, Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Portugal y otras naciones europeas.

Otros criollos están llegando asimismo desde Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Guatemala, Las Bahamas, Saint Thomas, Martinica, entre otras islas caribeñas donde residen miles de dominicanos dedicados a distintas actividades productivas.

Los dominicanos arriban al Aeropuerto de Las Américas, cargados de equipajes, trayendo ropas, zapatos, perfumes y otros artículos, aprovechando la disposición del Gobierno que les permite traer mercancías hasta 5,500 dólares libres de impuestos.

Sin embargo, la disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA) solo favorece a los dominicanos que tienen más de seis meses sin venir al país, lo cual es verificado por los funcionarios del organismo chequeando los pasaportes de los viajeros.

Las facilidades navideñas, que también abarcan los envíos a través de las compañías de transporte de cargas, son aplicadas rigurosamente por los funcionarios y empleados de Aduanas. Las facilidades se mantendrán hasta el 15 de enero de 2026.

Agrupaciones típicas y folclóricas ofrecen la bienvenida a los dominicanos ausentes, quienes al descender de los aviones expresan su satisfacción de estar en su tierra natal.

“¡Viva nuestra República Dominicana, el país más bello del mundo!”, son de las expresiones de hombres y mujeres que llegan en vuelos, especialmente desde Estados Unidos, Puerto Rico y distintas naciones europeas.

Para agilizar, atender y despachar a tiempo a los viajeros, tanto la Dirección General de Aduanas como Migración tuvieron que ampliar considerablemente el personal.

Asimismo, el Departamento Aeroportuario, la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) aumentaron su personal con el propósito de ofrecer asistencia al pasajero.

Los distintos organismos policiales, militares, DNCD y DNI también dispusieron un aumento considerable de sus miembros, tanto uniformados como de civil, para garantizar y proteger a los viajeros y sus bienes.