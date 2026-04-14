La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) abre este martes su temporada número 20 con una doble jornada y el reto de consolidar su expansión a nueve equipos.

Los debutantes Héroes de Moca recibirán a los Marineros de Puerto Plata a las 8:00 p. m., mientras que los vigentes campeones Titanes del Sur se enfrentarán a los Metros de Santiago a las 8:30 p. m.

No se trata de una campaña cualquiera. La inclusión de los Héroes de Moca marca un nuevo capítulo para la liga, que ahora contará con nueve franquicias en competencia.

El presidente de la LNB, Antonio Mir, aseguró que el principal enfoque estará en evaluar el funcionamiento del nuevo formato.

“Lo más importante es ver cómo se desarrolla el plan de expansión y su impacto en la competencia con nueve equipos, aunque la LNB siempre ofrece experiencias diversas para los fanáticos”, expresó Mir al conversar con El Nacional.

Mir, quien se encuentra en su temporada número 13 al frente del circuito, destacó como su mayor logro el crecimiento sostenido de la liga.

“Lo más satisfactorio es el crecimiento que la LNB ha tenido y cómo se ha posicionado”, afirmó, al tiempo que reconoció los retos enfrentados tanto en el ámbito administrativo como en el técnico para mantener el nivel del torneo.

En cuanto al formato, cada equipo disputará 16 partidos en la serie regular. Posteriormente, los clasificados avanzarán a una fase de eliminación en la que jugarán 10 encuentros, de donde saldrán los cuatro semifinalistas.

Asimismo, aseguró que las franquicias han trabajado en garantizar la seguridad de los fanáticos en cada una de las sedes.

La temporada 20 de la LNB inicia así con altas expectativas, en un escenario donde la expansión pondrá a prueba la competitividad y organización del torneo.