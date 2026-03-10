La policía descarta amenaza tras hallar artefacto «sospechoso» cerca de la casa de Mamdani

Nueva York.- La policía de Nueva York descartó este martes que un artefacto «sospechoso» hallado cerca de la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani representara una amenaza, días después del intento de atentado que tuvo lugar frente a la vivienda.

A las 13:19 hora local, el Departamento de Policía (NYPD) informó en X del cierre de varias calles del Upper East Side y del parque Carl Schurz, próximo a la vivienda de Mamdani, debido a «un dispositivo sospechoso».

El artículo encontrado en Carl Schurz Park ha sido despejado y se ha determinado que no representa ninguna amenaza», indicó la policía en X poco más de una hora después.

Hallazgo y respuesta policial

Según la prensa local, varios oficiales de policía evacuaron a las personas que se encontraban en el parque, y el Escuadrón Antibombas se acercó al lugar para desmantelar el artefacto.

Mamdani indicó en X que la policía «respondió de inmediato y aseguró la zona», y dio gracias a los agentes y los miembros del Escuadrón Antibombas por «actuar rápidamente para garantizar la seguridad de los neoyorquinos».

Contexto del incidente

El hallazgo de este dispositivo, del que no se han dado más detalles, tiene lugar pocos días después del intento de atentado con explosivos improvisados frente a la misma residencia de Mamdani, conocida como Gracie Mansion.

Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos federales de terrorismo por los hechos que tuvieron lugar durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.

De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

|Protocolo de seguridad activado

Las autoridades indicaron que, aunque el objeto hallado finalmente no representaba un peligro, el protocolo de seguridad obligó a tratar la situación como una posible amenaza hasta confirmar lo contrario. Durante la operación, los agentes establecieron un perímetro de seguridad en los alrededores del parque y restringieron el acceso a varias calles cercanas mientras los especialistas examinaban el artefacto.

El incidente ocurre en un contexto de mayor vigilancia en la zona tras el intento de atentado registrado días antes, lo que ha llevado a reforzar la presencia policial alrededor de la residencia oficial del alcalde.

Funcionarios municipales señalaron que continuarán evaluando las medidas de seguridad en el área para prevenir posibles riesgos y garantizar la tranquilidad de los residentes y visitantes del sector.