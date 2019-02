Janeiro Matos, quien está nominado a Premios Soberano 2019, se ha ganado el respeto en la radio de Estados Unidos

Cuando dejas tu tierra, en busca de nuevas y mayores oportunidades, al llegar al nuevo país que te acogerá normalmente no encuentras las puertas abiertas de par en par, para que entres fácilmente, al contrario, se pasa por vicisitudes que te permitirán valorar más lo que deseas.

Para el locutor dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York, Jaineiro Matos, la historia fue un poco diferente, pues gracias a su talento innato y profesionalidad como locutor, llegó al país del “Sueño americano” en 1989 con un contrato de la emisora WKDM. Desde aquel instante trabajó con tesón, incansablemente, y esquivó algunas piedras en el camino para llegar a ser reconocido en la comunidad hispana.

Con más de 20 años como locutor radial en los Estados Unidos, la mayor parte de este tiempo formando parte del equipo de la cadena Spanish Broadcasting System (SBS), propietarios de la emisora Mega 97.9 y otras 18 estaciones radiales en todo Estados Unidos, el comunicador se siente agradecido por lo que ha logrado.

“El trabajo que he realizado todos estados años, de una comunicación ligera, pero con mucho respeto, humildemente me ha hecho ser una de las personas con mayor aceptación y respeto de la audiencia hispana en Estados Unidos”.

EL DATO: Compartiendo conocimientos

El dominicano se encuentra compartiendo sus conocimientos en la comunicación, a través de una serie de conferencias que lleva por título “Seminario global de locución y comunicación”, donde abarca la dicción, fluidez, entonacón, técnicas y cambios en los medios de comunicación.

“Las conferencias que tienen una duración de 6 horas, las hemos realizado en Cánada, Nueva York y Nueva Jersey. Muy pronto la llevaremos a Puerto Rico y Colombia. Estas conferencias la tratamos de hacer tipo taller, debido a que realizamos algunas prácticas con los asistentes, además llevamos invitados, como psicólogos y profesores de oratoria”.

Agregó además que esto también se debe a que ha ido cambiando su forma de comunicar con los tiempos, pues es de los que cree que la radio no es la misma de antes, “después que se popularizaron las redes sociales creo que la radio no es la de antes. En este momento el locutor que no tenga algo que ofrecer en cuanto a información en general se refiere, que pueda mantener cautivo a la audiencia, la perderá. La profesión de la comunicación es como la de un médico. En estos momentos, cada día debes estar estudiando las cosas nuevas que van saliendo, para saber qué le vas a brindar al público, porque la improvisación ya no reina tanto en la comunicación. No creo en un libreto totalmente, pero creo que debes proyectarte y estar empapados del tema que tratarás”, afirmó.

Janeiro en este momento forma parte del “Dreamteam” de La Mega 97.9 en el programa “El Jukeo”, conducción que comparte con su compatriota, el también reconocido comunicador Frederick Martínez “El Pachá”.

“Estoy sumamente orgulloso de ser parte del equipo que ha llevado al éxito al famoso “dreamteam” de La Mega. Hemos logrado niveles insospechados en la franja horaria de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Ya pasamos la competencia en español y estamos compitiendo con emisoras americanas, estando por encima de ellas. Eso antes no se veía, una emisora en español en el top 10”.

Premios Soberano

La labor que Janeiro le mereció el pasado año el premio Micrófono de Oro que otorga el Circulo de Locutores Dominicanos, como “Locutor Destacado en el Extranjero”. Las emociones para el comunicador continúan, pues ha sido nominado en la categoría “Comunicador Destacado en el Extranjero” de Premios Soberano 2019, algo que afirma lo tomó por sorpresa.

“La noticia me llegó por sorpresa, me enteré un día despues de anunciar los nominados. Recibo esta nominación con emoción. No es un secreto la importancia que tiene para nosotros los dominicanos Premios Soberano. Me norgullece y me siento muy feliz que el trabajo que he hecho por tanto tiempo se tomara en cuenta”.