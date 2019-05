DANIEL SARCO. EL NACIONAL- JOSELITO PEÑA- 21-5-2019

“El teatro y la música son algo que yo no me he propuesto, pero siempre han estado presentes en mi vida. La televisión es mi fortaleza”, así lo manifestó el comunicador venezolano Daniel Sarcos, quien en los próximos meses estará celebrando el noveno a aniversario de su espacio televisivo “Aquí se habla español”.

Sarcos señaló que para él la televisión es muy importante y por lo tanto no piensa dejarla, por el contrario, se prepara para un mega proyecto que vendrá siendo como un hijo de su espacio semanal.

“Todavía no puedo dar muchos detalles de lo que viene, pero será algo que el público dominicano agradecerá mucho porque tiene años pidiéndolo”, dijo el presentador de televisión.

Daniel, quien salió de Venezuela por la crisis que afecta a ese país sudamericano, señaló que estos nueve años en República Dominicana han sido una experiencia maravillosa, “porque aquí encontramos algo que perdimos en Venezuela y que es la libertad, entonces creo que si hago un balance de lo que he vivido aquí es completamente positivo”.

Sarcos recientemente se convirtió en padre por tercera vez, siendo este su primer varón, y define la experiencia como maravillosa.

“A Daniel Alejandro le ha tocado ser el primer varón de mis hijos y he tenido la suerte de que es un tipo serio, solo llora cuando tiene hambre o cuando quiere que lo cambien y el resto del tiempo sigue tranquilo y de buen humor. Creo que he tenido mucha suerte con esto”, dice un orgulloso papá.

Señala que su familia reside en los Estados Unidos por lo que tiene que viajar constantemente.

El Bingo Show

Al ser cuestionado sobre la salida rempentina de la televisión del programa El Bingo Show, manifestó que hicieron una apuesta y las cosas no salieron como querían, motivo por el cual los empresarios decidieron retirarse del emprendimiento.

Resaltó que “nos llevamos la satisfacción de que conocí mucho la República Dominicana y en el tiempo que duramos pudimos ayudar a muchas familias dominicanas. Quizás nos corresponda reagruparnos y prepararnos para un nuevo proyecto”.

Amada de la noche

Daniel Sarcos conversó con Qué Pasa! durante la rueda de prensa realizada para ofrecer detalles de la nueva obra teatral “Amada de la noche”, una historia escrita por Gustavo Ott y que narra la historia del asesinato de una conductora de un Talk Show nocturno.

En la historia Ott aborda el abusivo poder que algunas personas ejercen sobre la sociedad actual . y la forma en que el hombre moderno busca la intimidad por medio de la falsa accesibilidad a estos medios.

En esta puesta en escena, Sarcos (Paco) comparte escenario con Olga Bucarelli (Consuelo), María Angélica Ureña (Amada), Lowensky Natera (Mauricio), Oscar Carrasquillo (Eduardo) y Elizabeth Sinaí (Pili).

La obra se presentará desde el 21 de junio en el teatro The Alley en Downtown Center. Las boletas están a la venta en las plataformas digitales y centros de ventas de Uepa Tickets, Jumbo, CNN y la boletería de The Alley.