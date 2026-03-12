La utilidad de silbatos para agentes de tránsito

Pascual Cruz Méndez

Director de la Digesett

Al pasar el tiempo sin justificar la inversión de cinco millones de pesos que se erogarían para la adquisición de pitos para los agentes puede interpretarse que la operación era innecesaria. Y la verdad es que con el desorden que caracteriza el tránsito no parece que los silbatos puedan servir de mucho.

Quirsa Abreu

Fiscal de Santiago

Razón tiene al aclarar que espera los resultados de la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte del hombre que falleció bajo custodia de la Policía en el destacamento del cuerpo en Gurabo. Lo que no se puede es relegar la investigación, sobre todo cuando los familiares de la víctima insisten en que su pariente fue torturado.

Lee también: Quejas crecen por el tiempo de espera en el nuevo proceso de licencias de conducir

Magaly Caram

Directora Profamilia

Su imagen está impresa en la valiosa contribución demográfica de Profamilia en los 60 años que cumple de fundada. Lidiando con barreras que se han interpuesto en el camino y sin los recursos necesarios la entidad puede enorgullecerse de valiosos aportes en el campo de la salud y la educación de la mujer y la familia.