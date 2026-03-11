Era iluso esperar que el proceso para la expedición de la nueva licencia de conducir transcurriría sin inconvenientes, sobre todo técnicos.

Son muchos los obstáculos que todavía tienen que superarse, a pesar de la retórica, para que la operación más simple constituya un ejemplo de eficiencia.

Lo que no se esperaba era que un proceso que se anunció con tanta solemnidad se convertiría en una odisea, con el cuello de botella que ha surgido, para los interesados.

La gente, que ha apoyado los cambios introducidos por el Intrant, se ha quejado del tiempo de espera para los exámenes.

Aunque algunos de los inconvenientes se han corregido sobre la marcha, el malestar no deja de ser una lección para el Intrant en el sentido de planificar mejor las decisiones.

Con los problemas para el documento se repite la historia que fulmina la buena voluntad de los contribuyentes de cooperar para mejorar los servicios.

Es lo mismo que suele ocurrir con el tránsito cuando conductores desesperados por la incompetencia de los agentes terminan protestando y hasta violando las leyes.

No es para exagerar la nota, pero la lección debe aprenderse.