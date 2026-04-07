Madrid.- La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un impacto económico superior a los 100 millones de euros y un coste de al menos 15 millones de euros, según informaron este martes los organizadores.

Uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice, Fernando Giménez Barriocanal, detalló que de ese cálculo inicial tienen la “percepción” de que ya está cubierto el 50 % de ese presupuesto con aportaciones de pequeños y grandes benefactores, si bien incidió en que hasta que no esté confirmada la agenda del viaje no se puede hacer la estimación total y apostó a que el coste del viaje al final “será más».

“Lo que no tenemos ahora mismo es un presupuesto (…) pero sí que sabemos que vamos a tener que poner más de 50 pantallas grandes por toda España, decenas de kilómetros de vallas, más de 6.000 sanitarios, torretas de audio, comunicación, utilizaremos más de 8.000 copones para distribuir la comunión”, detalló en una rueda de prensa donde presentaron también el logo y el lema de la visita, que será ‘Alzad la mirada’.

Giménez Barriocanal explicó que habrá tres tipos de financiadores- los fieles con aportaciones pequeñas; las empresas, fundaciones y patrocinadores, y las administraciones públicas.

En ese sentido, ha habido críticas porque los grandes benefactores que donen entre medio millón y un millón de euros mantendrán un encuentro personal con el papa León XIV.

“En todas las visitas del Santo Padre normalmente tiene algún tipo de encuentro con aquellas personas que de manera más relevante han ayudado a que la visita haya podido tener lugar. Esto no es una excepción aquí, es algo que desde el primer minuto se nos comentó en el Vaticano”, señaló Giménez Barriocanal.

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Los coordinares nacionales no han podido concretar sobre los actos que tendrá el papa León XIV en España y pidieron “paciencia” hasta que la Santa Sede haga público el itinerario del viaje, algo que calculan que será después de la visita de León XIV a África ya que “el equipo vaticano está absolutamente concentrado” en ese viaje.

Sobre la posibilidad de que el papa León XIV se reúna con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, los coordinadores dijeron que en los viajes papales de Benedicto XVI y Francisco este tipo de encuentros “no se comunican hasta pasado el evento” y son las personas que se han reunido “quienes pueden hacerlo después».

Tampoco precisaron si se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y recordaron que para que tengan lugar este tipo de encuentros tiene que solicitarse previamente por Presidencia del Gobierno y “será el papa el que decida si es conveniente o no. En viajes anteriores sí ha habido este encuentro”, precisaron.